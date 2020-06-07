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Binlerce cezayı iptal ettirdi

Hatalı yola girince yedi. Duruma itiraz eden kamyon şoförü , belediyenin haksız uygulamasını ortaya çıkardı. Böylece aynı durumdaki binlerce ceza iptal edildi

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 7.6.2020 ABONE OL
Binlerce cezayı iptal ettirdi
NAVİGASYON cihazının yanlış yönlendirmesi sonrası kamyonu ile A1 numaralı otoyol üzerinde 3,5 tonluk araçların geçeceği kantara 7,5 tonluk kamyonu ile giren Cemil Ertürk'e ceza kesildi. Ertürk, duruma avukatı Özkan Arıkan aracılığı ile itiraz etti. Olay incelendi, kantar sistemini özel işletmeye devreden belediye haksız bulundu.

HAKİM, trafik ile kantar sistemi denetiminin özel bir şirkete verilmesinin kanuna aykırı olduğuna hükmetti ve "Ceza kesme uygulaması özel şirkete aktarılamaz" dedi. Bu karar ile söz konusu kantara fazla yükle girenlerin de cezaları iptal oldu. Avukat Arıkan, "Kantardan ceza alanlar itiraz edip ödedikleri parayı geri alabilir" dedi.
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Binlerce cezayı iptal ettirdi
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