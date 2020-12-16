Yılın kadınlarında 5 Türk var

DÜNYACA üne kavuşan Dr. Özlem Türeci ile birlikte "Yılın 100 Kadını" arasında yapay kalp yapan Dr. Dilek Gürsoy, sosyal bilimci Ayten Doğan, tiyatro yöneticisi Shermin Langhoff ve oyuncu Sibel Kekilli de yer alıyor. Focus dergisinin oluşturduğu listenin tanıtımında, "Koronavirüs aşısını eşi Uğur Şahin ile geliştirmesine rağmen Özlem Türeci hep 'Şahin'in eşi' olarak anıldı" denildi.TÜRECI'YI tanıtım yazısında, "Aşıyı geliştirince bunu Türk çayı içerek kutladılar. Şampanyalı ve coşkulu bir kutlama yerine, kaldıkları yerden çalışmaya devam etti. Şirketleri BioNTech ise Lufthansa'nın 4 misli değere ulaştı. Milyarder olmalarına rağmen hâlâ şirket yakınında mütevazı bir evde yaşamaya devam edip, işe de bisikletle gidip geliyorlar" ifadesi kullanıldı. FRANKFURT