Yeliz’e ayrılık şoku

Uzun bir süredir Jimi Blue Ochsenknecht ile birlikte olan Yeliz Koç , hamile olduğu halde terk edilmenin şokunu yaşıyor. Ochsenknecht, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeliz ile ayrılığı resmen duyurdu. Her an doğurmak üzere olan Yeliz Koç ile ayrılığını Instagram hesabından duyuran Ochsenknecht, sevgilisi ile birlikte olan tüm fotoğraflarını da sildi. Jimi Blue Ochsenknecht, ayrılığın nedeni hakkında bir açıklama yapmazken, "Her şeyi denememe rağmen, ayrılık yoluna gitmeye karar verdim. Tabii bu kararı vermek hiç kolay olmadı. Ama sonuçta başka bir seçenek kalmamıştı" dedi. FRANKFURT