Ambulans uçak ile nakledildi

ÜÇ GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
ALMANYA
'DA 25 gün önce beyin kanaması geçirdikten sonra Magdeburg Üniversite Hastanesi
'ne kaldırılan ve üç gün yoğun bakımda tutulan TIR şoförü Muharrem Özdemir (57), kısa süre sonra ailesi ve kendisinin isteği üzerine Türkiye
'ye nakledildi. Almanya'da kimsesi olmayan Özdemir ve ailesi, Türkiye'den yardım talep etti.
ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN
DIŞIŞLERI Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hannover
Başkonsolosluğu'nun girişimleri sonrası Almanya'ya ambulans uçak gönderildi. Özdemir, Isparta Şehir Hastanesi
'ne taşındı. Özdemir'in
oğlu Hakan Ali Özdemir
(32), "Allah devletimizden razı olsun. Eskiden böyle şeyler yoktu" dedi.