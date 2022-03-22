Savaş deneyimi kazanıyorlar

RUSYA'NIN Ukrayna
'yı işgali ile başlayan savaş, Almanya
'daki ırkçılar için fırsat oldu. Thüringen Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Stephan Kramer, "Rusya-Ukrayna savaşına katılan aşırı sağcıların savaş deneyimi kazanabileceğinden endişe duyuyorum. Savaş bitse bile bunlar kolay kolay silahı ellerinden bırakmayacak. Aynı deneyimi Balkan savaşlarında da gördük" dedi. Ukrayna'daki ırkçı Asow hareketi ile yıllardır temas halindeki Alman Neo- Naziler, savaş deneyimi kazanıyor. Durum Almanya'da endişe ile izleniyor
KRAMER, Asow'un faaliyetlerini anlatırken, "Kafeslerde kanlı bir şekilde birbirlerini dövüyor, vahşi olaylar yaşanıyor. Siyasi ayağı da İskandinavya
ve Kuzey Amerika
ile bağlantıları olan uluslararası bir ağ kurmaya çalışıyor" dedi ve Almanya'dan Üçüncü Yol
adlı aşırı sağcı parti üyeleri ile Neo-Nazi grupların Asow ile yakın ilişkisine dikkat çekti.