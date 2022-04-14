İptaller olacak, biletler zamlanacak

LUFTHANSA Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr (55), Lufthansa'nın Paskalya yoğunluğunda onlarca uçuşunu personel eksiği nedeniyle iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Spohr, "Yaz için de çok endişeliyim. Seyahat etme isteği birikti. Bazı destinasyonlar için rezervasyonlarımız 2019'dakinden bile yüksek" dedi. Fraport yöneticisi Alexander Laukenmann ise gerekli kalifiye personeli oluşturmakta geciktiklerini ifade etti.KORONAVİRÜS pandemisi sırasında seyahatler minimuma inince, havayolları şirketleri ile havalimanlarını işleten firmalar, kısa çalışmaya geçti. Personelin büyük kısmı bu dönemde farklı sektörlere kaydı. Fraport, Frankfurt Havalimanı için bin yeni çalışanı işe almak istiyor ancak, yalnızca 300 kadarını bulabilmiş durumda. Öte yandan uçuş iptalleri ile petrol fiyatındaki artışın biletleri daha pahalı hale getireceği ifade ediliyor. Mustafa AKBABA