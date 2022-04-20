Ünlü cerrahın talihsiz kazası

ALMANYA'NIN Bremen kenti Mitte Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Can Cedidi'nin bisiklet sevdası başına bela oldu. Önceki gün bisiklet turuna çıkan ünlü cerrah, kaza geçirdi. Sağ el başparmağı kırılan Cedidi'nin eli alçıya alındı. Avrupa Plastik Cerrahları Derneği Başkanlığı da yapan Cedidi, kırılan parmak nedeniyle en az 6 hafta ameliyatlara giremeyeceğini açıkladı.CEDİDİ, "Bisikletle yine spor yapmaya çıktım. Yıllardır bisiklet sürerim ama hiç kaza yapmadım. Ne olduysa saniyeler içinde oldu. Bisikletle kendimi yerde buldum. Yerden kalktığımda başparmağımın kırık olduğunu gördüm. İlk müdahaleyi kendim yaptım ve kırığı düzelttim. Hastanede çekilen röntgende parmağımın birkaç yerden kırılmış olduğunu gördüm. Bu kırıkları ancak ameliyatla düzelteceğiz" dedi.