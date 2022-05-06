SDP tarihinde bir ilki yaşattı

Almanya'nın Türk ve göçmen nüfusu en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya, 15 Mayıs günü yapılacak seçime hazırlanıyor. Milletvekilleri adayları seçilebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu isimlerden biri de Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından Wuppertal'den aday gösterilen Dilek Engin (38). Engin, 159 yıllık SPD tarihinde bugüne dek hiç göçmen kökenli aday gösterilmeyen Wuppertal'de Eyalet Meclisi'ne girme mücadelesi veriyor. Asıl mesleği öğretmenlik olan Engin, gelir seviyesi düşük ailelerin çocukları için özel çalışmalar yapacağını belirterek, "Okul öncesi başlayan anaokulu eğitimine sıfır ücretsiz yapmayı planlıyoruz" dedi.