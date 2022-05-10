Son 47 yılın en kötü seçim sonucunu aldılar

Pazar günü gerçekleşen eyalet seçiminde Sosyal Demokrat Parti (SPD) bir önceki seçime kıyasla oylarını 11.3 puan geriletti ve seçimden yüzde 16 oy alarak çıktı. Parti bu sonuçla eyalette tarihinin en kötü sonucunu alıp üçüncü parti konumuna düştü. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), son 40 yılın en yüksek oy oranına ulaştı ve oylarını 11.4 puan yükselterek seçmenin yüzde 43.4'ünün oyunu aldı. Yeşiller Partisi de oylarını 5.4 puan artırıp sandıktan yüzde 18.3 oranında oyla çıktı. Irkçı AfD, barajı aşamadı. FDP'nin oy oranı yüzde 6.4, SSW'nin ise 5.7 oldu. FRANKFURT