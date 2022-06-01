Sahaya girdi takımı kurtardı

AMATÖR ligde mücadele eden FC Hochstaett Türkspor'a 2000 ile 2005 yıllarında teknik direktörlük yapan Hüseyin Çalhanoğlu (50), düşme hattındaki ekip için forma giydi. 18 takımın yer aldığı ligde 32 maçta 38 puan toplayan Türkspor, Çalhanoğlu'nun saha içinde takımı ateşlemesi ile SpVgg 03 Ilvesheim mücadelesinden 4-3 galip ayrıldı. Puanını 41'e yükselten ekibimiz, ligin bitimine iki hafta kala küme düşmekten kurtuldu. Çalhanoğlu, maçtan galip ayrılıp ligde kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyledi ve "Saha içinde motivasyonu yüksek tuttuk, ligde kalmayı garantiledik. Bu takım büyük başarılara imza atmalı" dedi.