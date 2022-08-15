İklim aktivistleri polisle çatıştı

GÖSTERİCİLER kendilerini tren raylarının üzerine bağlarken, polis biber gazı, tazyikli su ve coplarla göstericilere müdahale etti. İklim aktivistlerinin bir sözcüsü, polis şiddetinde yeni bir zirve yaşandığını söyledi. 1000 civarında iklim aktivistinin katıldığı gösteride olaylar büyüdü.PROTESTOCULAR yapılacak LNG terminaline karşı çıktı. Gösteriye 1400 polis müdahale etti. Göstericiler de polise biber gazı sıkınca polis sert müdahalede bulundu. Hamburg limanındaki tren raylarını bloke eden göstericiler polis zoruyla raylardan uzaklaştırıldı. Cengiz PARLAYAN