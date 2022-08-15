Haberler Avrupa Haberleri İklim aktivistleri polisle çatıştı
Giriş Tarihi: 15.8.2022

İklim aktivistleri polisle çatıştı

İklim aktivistleri polisle çatıştı

Almanya’nın Hamburg kentinde Kattwyk Köprüsü’nü kapatan iklim aktivistleri, polise biber gazı ile saldırdı. Polis de göstericilere sert müdahalede bulundu

OLAYLAR BÜYÜDÜ
GÖSTERİCİLER kendilerini tren raylarının üzerine bağlarken, polis biber gazı, tazyikli su ve coplarla göstericilere müdahale etti. İklim aktivistlerinin bir sözcüsü, polis şiddetinde yeni bir zirve yaşandığını söyledi. 1000 civarında iklim aktivistinin katıldığı gösteride olaylar büyüdü.

1400 POLİSTEN MÜDAHALE
PROTESTOCULAR yapılacak LNG terminaline karşı çıktı. Gösteriye 1400 polis müdahale etti. Göstericiler de polise biber gazı sıkınca polis sert müdahalede bulundu. Hamburg limanındaki tren raylarını bloke eden göstericiler polis zoruyla raylardan uzaklaştırıldı. Cengiz PARLAYAN
ARKADAŞINA GÖNDER
İklim aktivistleri polisle çatıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA