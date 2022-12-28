Bilal Can’a eski takımından yardım

Gençoyuncunun yaşadığı çatı katında çıkan yangında aldığı ağır yanık yaraları nedeniyle acil ameliyata alındıktan sonra makinelere bağlı olarak yaşatıldığı öğrenildi. Bilal Can Özkara'nın (22) daha önce top koşturduğu Mülheimer FC 97 ve SV Rot Weiss Mülheim takımları ile şu andaki Oberliga takımı SV Schermbeck, sosyal medyada 20 bin euro hedefi ile bağış kampanyası başlattı.Başlatılanbağış kampanyasında toplanan paranın Özkara'nın tedavi masrafları için harcanacağı ifade edildi. MSV Duisburg takımı da U16 ve U19 takımlarında top koşturan genç futbolcu Bilal Can Özkara için geçmiş olsun dileği ve bağış kampanyasını paylaşarak destek verdi. Özkara, evinin çatı katında çıkan yangında ağır yaralanmıştı.