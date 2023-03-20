Milena’nın Türk bayraklı pastasına 300 euro

Almanya'nın Essen kenti ve çevresinde yaşayan Türk kadınlarının "Gurbetçi kadınlar depremzedeler için el ele" sloganıyla düzenlediği yardım gecesine 1500 kişi katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ve Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen'in de bulunduğu etkinlikte tam 37 bin 405 euro yardım toplandı. Para, AFAD ve Kızılay'a iletilecek.Yunankadın Efharisto Milena Papadopoulos'un yaptığı Türk bayraklı pasta ise büyük ilgi gördü. Papadopoulos'un gece için özel olarak hazırladığı ay yıldızlı pasta açık artırmada 300 euro'ya alıcı buldu. Güldane Önsoy, "Yunan arkadaşım Milena'nın Türk bayraklı pastası bizim için çok büyük bir sürpriz oldu" dedi.