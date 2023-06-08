Irkçı AfD kadar olamadılar

Sekizi Türk 10 kişiyi katleden, çok sayıda soygun ve bombalı eylemler düzenleyen Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütü elebaşı Beate Zschaepe'nin Mecklenburg Vorpommern Eyalet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonuna ifade vermesi istenmedi. Irkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile Hür Demokrat Parti'nin (FDP) komisyona sunduğu öneri reddedildi.Öneriyi sunan FDP'nin Meclis Grubu Başkanı Rene Domke, soruşturma komitesinin görevinin ciddiye alınması için Zschaepe'nin sorgulanması gerektiğini söyledi. Domke, örgütün eyalet içindeki faaliyet ve bağlantılarının yeniden incelenmesini ve Zschaepe'nin dinlenmesini talep etti. AfD de benzer açıklamada bulunarak Zschaepe'nin dinlenmesini istedi.SOL Parti'nin Eyalet Parlamentosu Sözcüsü Michael Noetzel, Zschaepe'nin sorgulanmasından hiçbir temel bulgu beklenemeyeceğini dile getirdi. AfD'nin komisyon başkanı Paul Timm ise, Noetzel'i NSU ve onun eyaletteki faaliyetlerine açıklık getirmekle ilgilenmediğini ifade etti. Zschaepe, geçen ay Bavyera'da oluşturulan komisyona şaşırtıcı derecede kapsamlı ifade vermişti. FRANKFURTZschaepe'nindinlenmesi önerisini FDP ve ırkçı AfD partileri sundu ancak diğer partiler kabul etmedi. Eyalette, SPD yüzde 39.6 oy oranı ile birinci, AfD yüzde 16.7 oy oranı ile ikinci, CDU yüzde 13.3 oy oranı ile üçüncü, Sol Parti yüzde 9.9 oy oranı ile dördüncü, Yeşiller yüzde 6.3 oy oranı ile beşinci, FDP ise yüzde 5.8 oy oranı ile altıncı sırada yer alıyor.