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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Panzerlerde kurtarıcı İlkay

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
Panzerlerde kurtarıcı İlkay

Başarı grafiği iyice düşen Alman A Milli Futbol Takımı’nda İlkay Gündoğan kurtarıcı olarak görülmeye başlandı. İlkay’ın kaptan olması ve takımın onun üzerine kurulması isteniyor

Katar'da geçen yıl düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası'nda gruplardan dahi çıkamayan panzerlerde, gelecek yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İlkay Gündoğan'ın takıma kaptan olması isteniyor. Spor yorumcuları ve futbol otoriteleri, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'nin kaptanı olan İlkay Gündoğan'ın Alman Milli Takımı'na da kaptan olmasını istedi.

KAPTANLIĞI ÜSTLENMELİ
İlkay'ın performansını övenler, tüm takımın İlkay'ın düzenine ve oyun yapısına göre kurulmasından yana görüş belirtti. Görüşlerden biri, "Dünyanın en iyi takımının kaptanı, Alman milli takımında da kaptanlık pazubandını taşımalı" oldu.
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Panzerlerde kurtarıcı İlkay
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