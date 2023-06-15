Panzerlerde kurtarıcı İlkay

Katar'dageçen yıl düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası'nda gruplardan dahi çıkamayan panzerlerde, gelecek yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İlkay Gündoğan'ın takıma kaptan olması isteniyor. Spor yorumcuları ve futbol otoriteleri, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'nin kaptanı olan İlkay Gündoğan'ın Alman Milli Takımı'na da kaptan olmasını istedi.İlkay'ınperformansını övenler, tüm takımın İlkay'ın düzenine ve oyun yapısına göre kurulmasından yana görüş belirtti. Görüşlerden biri, "Dünyanın en iyi takımının kaptanı, Alman milli takımında da kaptanlık pazubandını taşımalı" oldu.