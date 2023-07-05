Anlık uyku ölüm getirdi

Tatillerini Türkiye'de geçirmek üzere Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Babenhausen'den yola çıkan Malatyalı Nurettin Konakçı (73) ve eşi Şeriban (64) Bulgaristan'ın Plovdiv kenti yakınlarında kaza yaptı. Kazaya, Konakçı'nın anlık uykusu neden oldu. Yoldan çıkan araç taklalar atınca, araçta sıkışan Nurettin Konakçı olay yerinde yaşamını yitirdi.KazayI Şeriban Konakçı hafif sıyrıklarla atlattı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, Konakçı'nın cenazesi defnedilmek üzere Silivri'ye gönderildi. Aile çevresinden edinilen bilgiye göre Konakçı, yola çıktıktan sonra Nürnberg'deki akrabasına uğrayıp dinlenecekti, ancak bunu yapmadı. Konakçı, "Sırbistan'da SABAH'ın Sıla Yolu hizmet istasyonunda konakla" uyarısını da dinlemedi.YOLA çıkıp 1600 km yol kat eden Nurettin Konakçı, kendini dinç hissettiğini düşünüp varış noktasına 350 km kala kaza yaptı. Uzmanlar, özellikle yaşlı sürücülere yolda konaklamadan uzun süre otomobil kullanmamalarını tavsiye ediyor. Türklerde diyabetin yaygın olduğunu ifade eden uzmanlar, "Şekeri yükseleni uyku bastırır. Uzun süre uyumayan anlık uykuya dalar" diye uyarıda bulundu.