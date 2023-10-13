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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Filistin’e destek linç sebebi oldu

Cengiz PARLAYAN
Filistin’e destek linç sebebi oldu

Schalke 04 kulübünde forma giyen Yusuf Kabadayı, Instagram hesabından Filistin ile dayanışma fotoğrafı paylaşınca linç edildi. Baskı karşısında Kabadayı özür diledi

Almanya'da Filistin ile dayanışma gösterip linç edilenler kervanına 2. Bundesliga ekibinin futbolcusu Yusuf Kabadayı (19) da eklendi. Kabadayı, Instagram hesabından "Filistin'in yanındayım" paylaşımı yaptıktan hemen sonra tepkiyle karşılaştı. Genç futbolcuya kulübü de baskı yapınca Kabadayı paylaşımını silip, "Paylaşımım için özür dilerim. Tek dileğim her iki tarafın da barış içinde yaşaması. Müslümanım ve biz şiddet ya da terörden yana değiliz" paylaşımı yaptı. Birkaç gün önce de Rapçi Nura, 'Özgür Filistin' yazısı altında fotoğraf paylaşınca linç edilmişti.
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Filistin’e destek linç sebebi oldu
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