Üç soygundan sonra ölüm dayağı

Hagen polisi, iki maskeli saldırganın Edip Ercosman'ın (58) kapısına dayandığını, çiftin kapıyı açmasıyla saldırıya geçtiklerini açıkladı. Edip Ercosman'ın saldırı sırasında çok kez kafasına darbe aldığını ve hayati tehlikeyi henüz atlatamadığını ifade eden polis, 55 yaşındaki eşinin de durumunun ağır olduğunu aktardı.Saldırı sonrası özel harekât polislerinin, kaçan saldırganı bulmak için operasyon başlattığı belirtildi. Soygunda hırsızların yüzleri ve kaçtıkları araç güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Şimdi soygun ile saldırı arasında bağlantı araştırılıyor.