Bahar’a Elon Musk’tan destek

Gelsenkirchen Polis Akademisi'nde öğretim görevlisiyken işten atılan Bahar Aslan'a hukuk mücadelesinde hiç beklemediği bir isimden destek geldi. Mayıs ayında X platformunda, "Güvenlik makamları içindeki kahverengi pislikler bizi korkutuyor" paylaşımı dolayısıyla işinden olan Arslan'a Elon Musk'ın maddi destek teklifi hukuk şirketi White & Case'in Frankfurt şubesi aracılığıyla yapıldı. Bahar Aslan teklifi doğruladı. Gelsenkirchen İdari Mahkemesi, Aslan'ın işe iadesine karar vermiş, ancak akademi karara itiraz etmişti. GELSENKİRCHEN