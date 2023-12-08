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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Bahar’a Elon Musk’tan destek

Bahar’a Elon Musk’tan destek

Alman polisi içerisindeki ırkçılığa dikkat çektiği için Polis Akademisi’ndeki görevinden uzaklaştırılan akademisyen Bahar Aslan’a Elon Musk’tan destek geldi

Gelsenkirchen Polis Akademisi'nde öğretim görevlisiyken işten atılan Bahar Aslan'a hukuk mücadelesinde hiç beklemediği bir isimden destek geldi. Mayıs ayında X platformunda, "Güvenlik makamları içindeki kahverengi pislikler bizi korkutuyor" paylaşımı dolayısıyla işinden olan Arslan'a Elon Musk'ın maddi destek teklifi hukuk şirketi White & Case'in Frankfurt şubesi aracılığıyla yapıldı. Bahar Aslan teklifi doğruladı. Gelsenkirchen İdari Mahkemesi, Aslan'ın işe iadesine karar vermiş, ancak akademi karara itiraz etmişti. GELSENKİRCHEN
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Bahar’a Elon Musk’tan destek
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