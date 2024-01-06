Halk, hükümete isyan bayrağı açtı

Hayat pahalılığı, politikada izlenen yol, halk ile hükümet üyelerini karşı karşıya getirmeye başladı. Fonlarda oluşan paranın yanlış kanallara aktarılmasının ardından mahkeme kararıyla bütçede 30 milyar euro'luk açık oluşması, açığı kapatmak için teşviklerin kaldırılması, halkın öfkesini üst noktaya taşıdı. Başbakan ve bakanlar, gittikleri her yerde protesto edilir oldu.BAŞBAKAN Olaf Scholz, Saksonya Anhalt Eyaleti'nin güneyindeki sel bölgesine yaptığı ziyaret sırasında 10 kişilik grubun, "Suçlular, siyasetiniz yalan üzerine kurulu. Hemen geri dönün" tepkisiyle karşılaştı. Noel'den bu yana alarm durumunda olan bölge sakinleri, "İhtiyacımız olan şey iyi bir koordinasyon. Burada hiçkimse diğerlerinin ne yaptığını bilmiyor" siteminde bulundu.EKONOMİ Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ise çiftçilerin öfkesiyle karşı karşıya kaldı. Hükümetin tarım sektöründeki vergi ayrıcalıklarını kaldırma planına karşı çıkan çiftçiler, Habeck'i Kuzey Denizi kıyısındaki Schlüttsiel'de feribottan indirmedi. Çiftçiler, Bakan'ın önünü kesmek için rıhtımı kapattı, traktörle limanı bloke etti. Habeck, tatil için gittiği Hallig Hooge'ye geri dönmek zorunda kaldı.SOSYAL Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti üyeleri, Habeck'in feribottan ayrılmasına izin vermeyen çiftçileri eleştirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Habeck'in iskeleye varışının engellenmesini utanç verici olarak nitelendirdi. Yeşiller'den "Bunun demokratik ortamda barışçıl protesto ile hiçbir ilgisi yok" açıklaması geldi. FDP'li Adalet Bakanı Marco Buschmann, insanlara ya da mallara yönelik şiddetin siyasi tartışmada yeri olmadığını söyledi. Daha önce çiftçilerin tepkisiyle karşılaşmış olan Tarım Bakanı Cem Özdemir ise, "Şiddet ve zorlama alçakçadır, amaca zarar verir" dedi.