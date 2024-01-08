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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Yabancılar dairesi çile kapısı oldu

TEVFİK KARA
Yabancılar dairesi çile kapısı oldu

Almanya’da ağır aksak işleyen bürokrasi, yabancılar dairelerinde işi olan yabancıları vurdu. Bir randevu almak için kapıda 15 saat bekleyenler olduğu gibi, randevular da aylar sonrasına veriliyor

Koronavirüs pandemisinden sonra daha da yavaş işleyen bürokrasiden ülkedeki neredeyse tüm yabancılar şikayetçi. Örneğin Türk pasaportunu yeniledikten sonra yeni oturma izni kartı için yabancılar dairesine giden Türkler, burada saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. Ama asıl sorun, randevu verilince başlıyor.



TELEFONLARA BAKILMIYOR
SAATLERCE kapıda bekledikten sonra işlem için randevu isteyen vatandaşlara 6 ay ile bir yıl sonrasına tarih veriliyor. Yabancılar daireleri aşırı yoğunluktan şikayetçi olurken, ülkede yaşayan yabancılar ise bürokrasiden yakınıyor. Yabancılar dairelerine telefonla ulaşmak ise aylardır mümkün değil.
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Yabancılar dairesi çile kapısı oldu
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