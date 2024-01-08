Yabancılar dairesi çile kapısı oldu

Koronavirüs pandemisinden sonra daha da yavaş işleyen bürokrasiden ülkedeki neredeyse tüm yabancılar şikayetçi. Örneğin Türk pasaportunu yeniledikten sonra yeni oturma izni kartı için yabancılar dairesine giden Türkler, burada saatlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. Ama asıl sorun, randevu verilince başlıyor.SAATLERCE kapıda bekledikten sonra işlem için randevu isteyen vatandaşlara 6 ay ile bir yıl sonrasına tarih veriliyor. Yabancılar daireleri aşırı yoğunluktan şikayetçi olurken, ülkede yaşayan yabancılar ise bürokrasiden yakınıyor. Yabancılar dairelerine telefonla ulaşmak ise aylardır mümkün değil.