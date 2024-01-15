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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Garajını müzeye çevirdi

TEVFİK KARA
Garajını müzeye çevirdi

Yüksel Akyol’un antika merakı ortaya mini müze çıkarttı. Harabe bir evi satın aldıktan sonra pazarlarda antika eşyalar toplamaya başlayan Akyol, garajını müzeye çevirdi

HAMM kentinde yaşayan ve antika eşyalara meraklı olan Yüksel Akyol (49), harabe halde aldığı evini uzun uğraş sonrası restore etti. Son olarak garajına el atan Zonguldaklı Akyol, "Önceden beri antika eşyalara karşı ilgim vardı. Bitpazarı ve antika eşya pazarlarından beğendiğim eşyaları biriktirmeye başladım. Türkiye'den de çok eşya getirdim. 15 yıl sonunda ortaya mini müze tadında bir mekân çıktı. Garajıma 'Cafe Nostalji' ismini verdim. Şimdi dostlarımla buluşuyor, müzik çalışmaları yapıyor, dernek toplantıları gerçekleştiriyoruz" dedi.
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Garajını müzeye çevirdi
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