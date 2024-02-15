Irkçıların para kaynağı kuruyacak

Almanya'da haftalardır aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve ırkçılık aleyhine gösteriler devam ederken, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkede giderek güçlenen aşırı sağcı, ırkçı ve ayrımcı eğilimlere karşı 13 maddeden oluşan bir önlem paketi açıkladı. Planın en önemli maddelerinden biri, ırkçıların mali kaynaklarını kurutmak için alınacak acil önlemler oldu.Açıklanan önlem paketinde, aşırı sağcı ağların mali kaynaklarının kurutulmasının yanı sıra, ülkede demokrasinin dayanıklılığı güçlendirilecek ve saldırı altındaki demokratlar desteklenecek. Ayrıca aşırı sağla mücadeleye bütünsel yaklaşım getirilerek, bu grupların ülkeye giriş ve çıkışları, diğer ülkelerdeki aşırılarla ilişkileri mümkün olduğunca daha sıkı denetlenecek.Irkçıların internet faaliyetleri gözlem altında tutulacak ve dijital platformdaki suçlara zamanında müdahale edilecek. Aşırı sağcıların devlete olan güveni sarsmak için otokratik yabancı aktörlerle birlikte, yapay zekâ tabanlı sahte hesaplarla manipülatif bilgiler üretip yaymaları engellenecek. Anayasa düşmanları kamu hizmetinden uzaklaştırılacak. BERLİNAyrıca silah yasaları sıkılaştırılacak, aşırılık yanlılarının silahlanması önlenecek, demokrasinin güçlendirilmesi için sivil toplum örgütlerine kalıcı ve güvenilir destek verilecek ve antisemitizmle mücadele de daha kararlı şekilde yürütülecek. Bakan Faeser, "Bu insanlık dışı ideolojinin toplumu daha fazla kemirmesini önlemek için her şeyi yapmalıyız" dedi.İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Demokrasimizi korumak için hukukun üstünlüğünün tüm araçlarını kullanmak istiyoruz. Aşırı sağcı şebekeleri çökertmek, onları gelirlerinden mahrum etmek ve silahlarını ellerinden almak istiyoruz" diye konuştu.