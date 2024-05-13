Yatırımcılar kaçmaya başladı

Araştırmayı Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) gerçekleştirdi. IW'nin verilerine göre geçtiğimiz yıl Almanya'dan 94 milyar euroluk bir yatırım çıkışı oldu. Bu, son 53 yıl içinde en yüksek üçüncü değer oldu. Almanya'ya gelen yabancı şirketlerin 22 milyar euroluk yatırımları ise, son 10 yılın en düşük yatırımı olarak kayıtlara geçti.Almanya'dan kaçan yatırımcıların daha çok Fransa ve Benelüks ülkelerini tercih ettiği açıklandı. Almanya'ya yapılan yatırımlar rekor seviyelere düşerken, AB'ye yabancı sermaye girişi 2023'ün ilk dokuz ayında yüzde 120 oranında arttı. IW ekonomisti Christian Rusche, "Politikacıların yatırım koşullarını büyük ölçüde iyileştirmesi gerekiyor" diye konuştu.Rusche, siyasilerin önlem almaması durumunda sanayisizleşmenin önemli ölçüde hızlanabileceğine dikkat çekti. Almanya'nın konum olarak yatırım cazibesini kaybettiğini belirten IW Direktörü Michael Hüther, bürokrasi, yüksek maliyetler ve yetersiz altyapı nedeniyle yabancı şirketlerin Almanya'da yatırım yapmadan önce iki kez düşündüğünü söyledi.