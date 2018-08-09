Ekran bağımlılığı kalp hastalığının habercisi!

20 YILLIK ARAŞTIRMALARIN ANALİZİ YAPILDI

AA'nın CNN International kaynaklı haberine göre; Amerikan Kalp Derneği uzmanlarından oluşan bir kurul, çocukların ve gençlerin ekran karşısında vakit geçirdiklerini belirttikleri süre ile kardiyometabolik hastalıklar arasındaki ilişki üzerine 20 yıllık mevcut araştırmaların analizini yaptı.Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi 1-2 saatle sınırlı tutmaları tavsiyesinde bulundu.Televizyon izleme süresi azalsa da mobil telefon ekranına bakma süresinin arttığına dikkati çeken uzmanlar, yaşları 8 ila 18 olan çocukların, akıllı telefonlar, tabletler, video oyunları ve televizyon dahil diğer ekran tabanlı eğlence cihazları ile günde yedi saatten fazla zaman harcadıklarının tahmin edildiğini vurguladı.