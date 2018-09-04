Miniklerin deniz ve havuz macerası için tüyolar

NEDEN YÜZME ÖĞRENMELİ? HEM FİZİKSEL HEM ZİHİNSEL İYİLEŞME SAĞLAR

Egzersiz çocukların duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimi için olmazsa olmazdır. Tüm vücudu senkronize bir şekilde çalıştıran yüzme çocukların gelişimi açısından en önemli egzersiz çeşitlerinden biridir; kas gelişiminden obeziteye, zihin gelişimden kalp hastalıklarına kadar çocukları pek çok açıdan geliştirir. Düzenli olarak yüzen çocukların boyları uzar, kas ve kemik gelişimi daha hızlı olur. Her kası eşit oranda çalıştıran ve güçlendiren yüzme, çocukların hastalıklara yakalanma riskini de minimuma indirir.

ÇAĞIN HASTALIĞI OBEZİTE İLE SAVAŞIR

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Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların yaygınlaşması çocukları gün geçtikçe daha hareketsiz, daha pasif bir hale getirdi. Özellikle büyükşehirlerde dışarıda oyun oynama şansından da yoksun olan çocuklar için bu durum fazla kilo, hatta çoğu zaman obezite anlamına geliyor. Fazla kilo hem fiziksel hem psikolojik pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Yüzme hem obeziteyle savaşmak, hem de sağlıklı bir vücut için en ideal egzersizlerden biri. Yüzerken hem tüm vücut çalışıyor hem de büyük enerji sarf ediliyor; bu sayede diyabet, kalp hastalıkları riskini düşürmek mümkün olabiliyor, hem de çocuk daha enerjik oluyor. Yüzme üstelik eğlenceli de! Çocukların büyük bölümünün suyla oynamayı sevdiğinden yola çıkarsak, sadece yaz döneminde değil, imkanlar dahilinde çocukların tüm yıl yüzmesi, suyla haşır neşir olması sağlıklı gelişimleri için çok önemli. MOTORU GELİŞTİRİR!

Öncelikle çocuklarda motor gelişimi ne anlama geliyor kısaca özetleyelim; motor kelimesi anlam olarak hareketi ifade ediyor. Fiziksel hareket ilk olarak anne karnındayken başlıyor; bunların büyük kısmı refleks olsa da büyüdükçe bu hareketler çeşitlenerek gelişiyor; organların bilinçli olarak kullanımıyla da motor becerilere dönüşüyor. Örneğin; göz kırpmak nasıl bir refleks harekete dahilse çatal-bıçak kullanma becerisi de motor gelişim içinde değerlendiriliyor. Motor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanması olarak tanımlanıyor. 5 yaş öncesi dönemde yüzme eğitimi, bebek ve çocuklarda motor ve nörolojik gelişimi olumlu etkiliyor. Ayrıca dikkat, karar verme, bellek, dili kullanma, öğrenme, problem çözme gibi konularda yüzmenin çok olumlu etkileri olduğu biliniyor. Aynı şekilde yüzme denge, el-göz uyumu gibi motor becerileri de destekliyor. Vücudun farklı kas gruplarını aynı anda çalıştırdığı ve motor becerilerini desteklediği için otizm hastası çocuklara da en çok önerilen egzersiz yüzme.

MUTLULUK VERİR

Neredeyse tüm egzersiz çeşitleri vücutta çocuk 'mutluluk hormonu' olarak tanımlanan serotonin miktarını artırırken aerobik egzersizler sınıfına giren yüzme, serotonin seviyesini artırmada en etkili olanlardan biri. Serotonin ve mutluluk ilişkisini şöyle anlatabiliriz; vücutta serotonin yükseldiğinde veya yeterli olduğunda moraliniz son derece iyi oluyor. Daha rahat uyuyor, iştahınızı daha kolay kontrol edebiliyorsunuz. Enerjiniz artarken daha huzurlu ve pozitif hissediyorsunuz. Elbette bu durum minikler için de geçerli. Yüzme sonrasında artan bu hormon çocukların kendilerini çok daha iyi hissetmesine yardımcı oluyor. Yüzmenin rahatlatıcı etkisiyle çocukların zihni de dinç ve aktif oluyor. Bu durum uzun vadede okul başarısı için de çok önemli.

HAYAT KURTARIR!

HAVUZA GİRMEDEN ÖNCE

Temizliğinden emin olmadığınız havuza çocuğunuzu sokmayın. Mümkünse çocuklar için hazırlanmış havuzları tercih edin. Çocuğunuza havuzdan çıktıktan sonra mutlaka duş aldırın. Göz enfeksiyonlarına karşı yüzücü gözlüğü kullanın. Kulak enfeksiyonlarına karşı pamuk tıkaçlar ya da plastik kulak tıkaçları kullanın. Çocuğunuzun havuz suyunu yutmamasına dikkat edin.

Yüzme, miniklerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklediği gibi güvenlikleri açısından da ciddi anlamda hayat kurtarıcı bir role sahip. Yüzme, koşma, atlama, topla yaralanma gibi aktivitelerle kıyaslanınca daha az riskli bir spor. Ancak hepsinden öte, su üzerinde durabilmek çocukluk döneminde sıkça yaşanabilen denizde/havuzda boğulma tehlikesine karşı da büyük bir güvenlik sağlıyor. Yüzme aynı zamanda denge kaybı yaşayan ve bu nedenle düşme riski daha fazla olan çocuklarda tercih edilebilecek sporlardan biri.