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Bebeğinize kavuşmanın mutluluğunu hamilelik süresince aldığınız kilolar gölgelendirmeye başladıysa bir taraftan da “diyet sütümü azaltır mı” tedirginliği yaşıyorsanız Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç’a kulak verin.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 20:16 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 01:47
Doğum kilolarını dert etmeyin

Hamilelik sürecinde alınan kilolar, doğum sonrasında anneler için kaygı ve mutsuzluk sebebi olurlar. Ancak dokuz ay boyunca alınan kiloları bir çırpıda vermenin mümkün olmadığı, annenin vücudunun zamana ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Aslında doğum sonrasında kadın vücudu hamilelik kilolarının verilmesine yardımcı olacak şekilde işler; emzirme süreci de annenin metabolizma hızını arttırır. Siz yeter ki vücudunuzun sesini dinleyin, dengesini bozmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç, kilo vermeye yardımcı olacak beslenme ve egzersiz önerileriyle yeni annelerin hayatını kolaylaştıracak bilgiler sunuyor.

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Doğum kilolarını dert etmeyin
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