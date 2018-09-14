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Bebeğinizi anlamanın püf noktaları!

Anneler, doğduğunda ne kadar kitap okurlarsa okusunlar, hatta anneleri, kayınvalideleri, arkadaşları ve kız kardeşlerinden bebek bakımı konusunda destek de alsalar, bebeklerini büyütürken onlarca soruyla karşı karşıya kalırlar.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 17:26
Bebeğinizi anlamanın püf noktaları!

Bu soruların yanıtlanmaması endişeye dönüşür. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Çelik, annelerin bebek bakımında artık halk efsanesine dönüşmüş bilgilerin doğrularını anlatarak, annelere bir mini rehber oluşturdu. İşte anneler için ni anlama rehberi:

1- Anne üşütünce kendi karnı ağrır, bebeğe bir şey olmaz!

Anne üşütürse en fazla kendi karnı ağrır, zira soğukta bağırsak hareketleri hızlanır, bu da karın ağrısı olarak hissedilir. Ancak bu durumun süt yoluyla bebeğe geçmesi söz konusu değildir.

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Bebeğinizi anlamanın püf noktaları!
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