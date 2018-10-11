Bebeklerde gaz sancısı nasıl giderilir? Yeni doğan bebeklerde gaz çıkarma yöntemleri…

YENİDOĞAN BEBEĞİN GAZI OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Gaz sancısı çeken yenidoğan bebeklerde; yüksek tonlu aşırı ağlama ile birlikte ayaklarını karına çekme, germe, kasılma, karın şişliğinde artma, bağırsak seslerinin duyulması, kusma, kabızlık veya sık kaka yapma sıkça görülür. Bu tarz davranışlar sergileyen bebeklerde ciddi bir gaz sancısı sıkıntısı olduğu açıktır. Bebeklerin ilk üç ayında doktora başvurularının yüzde 10-15 ağlama sebebiyle ilişkili. Bebeklerin bu huzursuzluğunun altında yatan neden infantil kolik, yani gaz problemi... Bu sorun, genellikle bebek 4 aylık olana kadar, haftada üç gün, günde üç saat kadar süren ağlama nöbetleri olarak kendini gösteriyor. İlk aylar zor olsa da kendiliğinden iyileşmesi açısından iyi seyirli bir hastalık.

BEBEKLERDE GAZ SANCISINI ARTTIRAN HATALAR

Aşırı beslemeye çalışma ya da az besleme

Bebek anne sütü alıyorsa, annenin diyetiyle aldığı ve yememesi gereken yiyecekleri tüketmesi

Bebeğin ağlamasına aşırı tepki gösterme, giderek artan gerginlik

Bebeğin yakınmalarının bir süre sonra kendiliğinden de geçeceğini unutma, sık doktora başvuru, çok sayıda ilaç kullanma eğilimi

Bebeğin mizacına uygun olmayan uyaran verme, aşırı ağlamaya neden olma, çevre faktörleri

Nadiren de olsa sancının sebebinin başka bir problem olma olasılığını göz ardı etme

BEBEKLERDE GAZ SANCISI NASIL GİDERİLİR

Hemen her istediğinde bebeğin kendini güvende hissetmesi açısından emzirilmeli ancak çok miktarda süt alımı sonrası kusmaları ile birlikte ağlaması oluyorsa bir süre kucakta sakinleştirilmelidir. Ağlama saatlerine yakın banyo ve sonrasında yapılacak masaj yine bebeğinizi rahatlatabilir. Banyo sırasında ılık su içinde iken karın masajı, ayakların sıcak tutulması, karın üzerine yatma ya da sıcak su torbası ile dikkatli şekilde karna sıcak uygulama da bebeği rahatlatabilir.