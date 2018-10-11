Bebeklerde kabızlık neden olur? Yeni doğan bebeklerde kabızlık…

Bir bebeğin kabız olmasının birden fazla sebebi olabilir. Bu sorunlar anatomik veya sindirim zorluğuna bağlı olabileceği gibi beslenme alışkanlığı yüzünden de olabilir. Bebeklerin kabız olma sebeplerinden bazıları şunlardır:

BAĞIRSAKTA MEYDANA GELEN YAPISAL SORUNLAR,

Doğuştan gelen bağırsak genişliği gibi anatomik sorunlar,

Genetiksel bağırsak yavaşlığı,

Fazla süt tüketimi,

Bebeğin sürekli katı gıda ile beslenmesi,

Psikolojik faktörler gibi birçok nedenden dolayı bebeklerde kabızlık problemi gözlemlenebilir.

BEBEKLERİN KABIZ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Bebeklerin kabız olup olmadığını onların davranışlarını gözlemleyerek anlayabiliriz. Öncelikle bebeğinizin ne sıklıkla kaka yaptığını gözlemlemelisiniz. Bazı bebekler gün aşırı kaka yaparken, bazıları ise 2-3 gün ara ile kaka yapabilir. Eğer bebeğinizin kaka yapma sıklığı bir değişiklik gösteriyor ve normalden uzun sürüyorsa, bu onun kabız olduğuna işaret ediyor olabilir.

BEBEKLERDE KABIZLIĞI GİDERMENİN BİRDEN ÇOK YÖNTEMİ VARDIR BU YÖNTEMLERDEN:

Bebeğinizin kaslarının gevşemesi için ılık suda banyo yaptırabilirsiniz. Ilık bir suyun içinde yaklaşık 20 dakika boyunca oturan bebeğin kasları gevşer ve bebek rahatlar.

4 ay ve üzeri olan bebeklere, öğünlerinin yanında elma suyu, erik suyu, armut suyu veya şeftali suyu verilebilir.

Bebeğe egzersiz yaptırmak da başka bir çözüm yoludur. Bebeğin bacaklarını karnına doğru ileri geri çekip bu egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.