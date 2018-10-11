Bebeklerde kabızlık neden olur? Yeni doğan bebeklerde kabızlık…

Bir bebeğin kabız olmasının birden fazla sebebi olabilir. Bu sorunlar anatomik veya sindirim zorluğuna bağlı olabileceği gibi beslenme alışkanlığı yüzünden de olabilir. Bebeklerin kabız olma sebeplerinden bazıları şunlardır:
BAĞIRSAKTA MEYDANA GELEN YAPISAL SORUNLAR,
BEBEKLERİN KABIZ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Bebeklerin kabız olup olmadığını onların davranışlarını gözlemleyerek anlayabiliriz. Öncelikle bebeğinizin ne sıklıkla kaka yaptığını gözlemlemelisiniz. Bazı bebekler gün aşırı kaka yaparken, bazıları ise 2-3 gün ara ile kaka yapabilir. Eğer bebeğinizin kaka yapma sıklığı bir değişiklik gösteriyor ve normalden uzun sürüyorsa, bu onun kabız olduğuna işaret ediyor olabilir.
BEBEKLERDE KABIZLIĞI GİDERMENİN BİRDEN ÇOK YÖNTEMİ VARDIR BU YÖNTEMLERDEN: