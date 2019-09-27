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Depremin psikolojisine etkisi neler?

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre 5.7 şiddetinde olan sonrası ailelerle birlikte çocuklarda da kaygı durumu ortaya çıktı. Birçok depremi ilk kez yaşadı. Okula gitmek istemeyen, ailelerinden ayrılmak istemeyen çocuklara deprem nasıl anlatılmalıdır? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 16:00
Depremin çocuk psikolojisine etkisi neler?

Çocuklar bu dünyayı güvenilir yer olarak algılıyor. Çocuğa öncelikle kontrol vermek gerekir. Çocuklara acil yardım çantası, evin depreme dayanıklılığı, deprem anında yapılması gerekenler anlatılmalıdır. Çocuk kontrol edemediği için korkar. Bu yüzden kontrol vermek gerekir. Çocuklara duygularını tanımlamaları için ikan sağlamak gerekir.

Depremin çocuk psikolojisine etkisi neler?

İLERİYE DÖNÜK PLANLAR YAPIN

Depremle birlikte kaygı durumunu anlatması istenmelidir. Günlük yaşantımıza devam ettiğimizi hissettirmemiz gerekir. İleriye dönük planlar çocuğun garanti algısını genişletir. Çocuklarda meydana gelen 'Dünya güvenilir bir yer değil' algısını yok etmek için kontrol edebileceği şeyler verilmelidir.

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Depremin çocuk psikolojisine etkisi neler?
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