Çocuklar bu dünyayı güvenilir yer olarak algılıyor. Çocuğa öncelikle kontrol vermek gerekir. Çocuklara acil yardım çantası, evin depreme dayanıklılığı, deprem anında yapılması gerekenler anlatılmalıdır. Çocuk kontrol edemediği için korkar. Bu yüzden kontrol vermek gerekir. Çocuklara duygularını tanımlamaları için ikan sağlamak gerekir.

Depremin çocuk psikolojisine etkisi neler?

İLERİYE DÖNÜK PLANLAR YAPIN

Depremle birlikte kaygı durumunu anlatması istenmelidir. Günlük yaşantımıza devam ettiğimizi hissettirmemiz gerekir. İleriye dönük planlar çocuğun garanti algısını genişletir. Çocuklarda meydana gelen 'Dünya güvenilir bir yer değil' algısını yok etmek için kontrol edebileceği şeyler verilmelidir.