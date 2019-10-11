Bebeklerde “yabancı korkusu” nedir?

"Yabancı Korkusu" olarak adlandırılan bu davranışlar, bebeklerin normal gelişimlerinin bir parçasıdır. Bebeğinizin sizi, yani alışmış olduğu insanları diğer insanlardan ayırt etmeye başladığına ve sizinle bir bağ kurduğuna işaret etmektedir. "Yabancı Korkusu" en yoğun 7-10 ay arası görülür ve genellikle 18 aylık - 2 yaşa kadar devam eder.

Bebeğinizi böyle durumlarda rahatlatmak için nelere mi dikkat edebilirsiniz?

Yabancı kişilerin olduğu ortamlarda bebeğinizin kendini güvende hissedeceği bir ortam yaratın. Örneğin; bebeğinizin yakınında durun, birisiyle tanıştıracaksınız onu kucağınıza alın, yanınızda çocuğunuzu rahatlatacak oyuncak vb bulundurun. Karşınızdaki kişilerin çocuğunuza sakin ve yavaşça yaklaşmasını sağlayın. Yüksek ses, ani dokunma, kucağa alma çocuğunuzu rahatsız edebilir. Çocuğunuz yakınlaşmaya karşı çıkıyorsa anlayış gösterin, onu zorlamayın. Çocuğunuzun tepkilerini görmezden gelmeyin. Huzursuz olduğunu hissettiğinizde kucağınıza alın, size sarılmasına izin verin, sakinleşmesine yardımcı olun.

Yanınızdaki kişilerden sitemkar veya eleştirel yorumlar gelir ise, çocuğunuzun doğal bir geçiş dönemi yaşadığını anlatın.Çocuğunuz için yabancı olan kişilere sizin göstereceğiniz pozitif yaklaşımın (sıcak bir gülümseme, olumlu bir ses tonu, dostça bir iletişim vb) çocuğunuza rehberlik edeceğini ve onun rahatlamasına yardımcı olacağını unutmayın. Yeni insanlarla tanışmasına fırsat yaratın. Yeni insanlarla tanıştıkça ve güvende olduğunu hissettikçe yavaş yavaş korkusu azalacaktır.