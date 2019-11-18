Bebeğinizin kalp sağlığı için gebeliğin ilk aylarına dikkat!

BEBEĞİNİZ ANNE SÜTÜ ALIRKEN YORULUYORSA DİKKAT EDİN

Bebeklerin kalbinde kulakçıklar ya da karıncıklar arası bölmede delik olabilmektedir. Kalpte delik vakaları kalp hastası doğan bebeklerin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Büyük atardamar, aort damar ve akciğer atardamarı çıkışlarında kapaklarda darlık görülebilir. Bazen de tüm bunların bir arada olduğu çok daha kompleks durumlar olabilir. Örneğin; kulakçık-karıncık arasındaki kapakların yokluğu, damarların ters yerden çıkması ya da akciğer atar damarının hiç olmaması gibi durumlara rastlanabilir.

Bebeğin kalbindeki anormallik anne karnında rahatlıkla teşhis edilebilmektedir. Hatta 9 haftalık bebeklerde dahi vajinal ultrasonla kalp problemleri yakalanabilmektedir. Anne karnındaki dolaşımın farklı olması nedeniyle kalpteki sorunların önemli bir kısmı gebelik döneminde bebekte herhangi bir soruna yol açmaz. Ancak anne karnında kompanse edilen delik ve darlık doğum sonrası sıkıntı yaşatmaya başlamaktadır. Bu nedenle de bebeklerin bir kısmı anne karnında, bir kısmı doğum sonrası hemen ya da doğumdan bir süre sonra müdahale edilmektedir.

BEBEKTE KALP HASTALIĞINI İŞARET EDEN BELİRTİLER ŞÖYLE SIRALANMAKTADIR:

Bebeklerde;

Sık nefes alıp verme

Emmek istemesine rağmen çabuk yorulma ve 5 dakika emmeyi sürdürememe

Kilo almada sorunlar

Göz kapaklarında ödem

Aşırı terleme

Deride solukluk

Morarma

Çocuklarda;

Oyun oynarken hemen yorulma

Göğüs ağrısı şikayeti

Bayılır gibi olma

TANI İÇİN EKOKARDİYOGRAFİ YAPILIYOR

Kalpteki sorunların teşhisi için EKG, göğüs röntgeni ve ekokardiyografi yapılmaktadır. Ekokardiyografide çocuğa hiçbir şekilde radyasyon verilmemektedir. Yaklaşık 10 dakika süren ekokardiyografi sayesinde kalbin bütün yapısı; damar anomalileri, kalpten çıktıktan sonra aort damarın dallanmaları ya da kalbe dönen toplardamarların anomalileri görülebilir. Bu sayede kısa sürede teşhis konulup, tedavi planlanabilmektedir.