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Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer? Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu neden olur? Sorusunu yanıtlamadan önce, ‘Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nedir?’ sorusunun yanıtını bilmek gerekir. İdrar yolu (üretra), idrarın idrar torbasından çıkmasını sağlayan tüptür. Bakterilerin bu tüpe idrar torbasına taşınması sonunda idrar yolu iltihabı meydana gelir. Kız bebeklerde bu tüp, erkeklere oranla daha kısa. Bu yüzden kız bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu daha sık görülür. Çünkü bakteriler kız çocuklarında idrar torbasına daha kolay taşınır. Peki bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu neden olur? Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu nasıl geçer? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 6.12.2019 13:30