Bebeklerde nefes alırken zorlanma nasıl geçer?

KENDİ BUHAR ODANIZI YAPIN

Buhar mukusu incelterek akmasını sağlayacak, tıkanıklığı açacak. Sıcak suyu bir süreliğine açıp kabinin kapısını kapatın. İçeri buharla dolduğunda bebeğinizle birlikte 10 dakika kadar buharla dolu banyoda oturun.

BAL

Soğuk algınlığı, öksürük veya astım sebebiyle nefes problemi yaşayan bebekler için bal etkili bir formüldür. Antibakteriyel ve antioksidan etkisiyle iyileşmeyi hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir. 2 çay kaşığı balı 1 çay kaşığı taze sıkılmış limon suyuyla karıştırıp çocuğunuza birkaç saatte bir verin. Ilık ballı sütte semptomları hafifletecektir.

Dikkat! 1 yaşından küçük bebekler için bal tehlikeli olabilir!

ZENCEFİL

İltihap söktürücü, antibakteriyel, antiviral ve öksürük ilacı etkisiyle zencefil nefes almayı zorlaştıran birçok hastalıkla savaşır. Solunum yollarındaki ve ciğerlerdeki iltihabı azaltarak astım ataklarını önler. 1 yaşından büyük bebekler için eşit miktarda zencefil suyu, nar suyu ve balı karıştırarak günde 3 kez bu karışımdan 1 yemek kaşığı verin.

TAVUK SUYUNA ÇORBA

Ev yapımı tavuk suyuna çorba solunum yolu enfeksiyonları için muhteşem bir tedavi yöntemidir. Organik tavuk ve sebzelerle hazırladığınız tavuk çorbası tıkanıklığı açar ve iyileşme sürecini hızlandırır.