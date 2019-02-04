Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir? Mide bulantısına etkili çözümler nelerdir?

EGZERSİZ

Egzersiz yapmak sabah bulantısına en iyi gelen şeylerden biri... Kastım spor salonuna gidip ağırlık kaldırmak değil elbette ama yüzme, yoga ya da yürüyüş sayesinde harekete geçirebileceğiniz hormonlar sizi bu sorundan uzaklaştırabilir.

AKUPUNKTUR

Akupunktur sabah bulantıları için az çok duyulmuş bir öneri ama Asyalı kadınlar bunu yıllardır kullanıyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey akupunktur uzmanınızın işinin ehli olması. Akupunktur bedene göre dikilen bir kıyafet kadar kişisel olabileceğinden tüm şikâyetlerinizi belirtmeyi de ihmal etmemelisiniz.

DONMUŞ MEYVE

Bulantıyı engellemek için donmuş meyvenin buzunu emmek oldukça iştah açıcı olabilir.

ZENCEFİL

Zencefili pek çok formda tüketebilirsiniz. Çayını içebilir ya da yemeklerde kullanabilirsiniz. Taze zencefili çorbanızın ya da salatanızın üzerine serpebilirsiniz.

NANE VE NARENCİYE KOKULARI

Çoğu kadın hamileyken bazı kokuların bulantılarını artırdığını keşfetmiştir. Ama bazıları da rahatlatmaya yarayabilir, özellikle de nane ve narenciye kokuları... Hoşunuza giden kokunun yağını alıp bir mendile sürerek koklayabilir, elinize ya da burnunuzun altına sürebilirsiniz.

KLİMA

Hamile kadınlar kolayca sıcaklayabilir çünkü bebek taşımak vücut ısısının yükselmesine sebep olabilir. Özellikle yazın evinizi, ofisinizi ve arabanızı mümkün olduğunca serin tutmaya çalışın. Serin ortamlarda bulunmak sabah bulantısını yüzde 40 oranında azaltıyor.

KRAKER

Sabah kolayca ulaşmak için yatağınızın başucunda kraker, ekmek, simit bulundurmak isteyebilirsiniz. Kuru bir şeyler yemek sabah bulantısına neden olan mide asitlerini bastıracaktır. Çantanızda da biraz taşımanız hiç fena bir fikir olmaz.