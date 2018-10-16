Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin vefası...

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik Fen Edebiyat Fakültemizin Tarih Bölümünden Öğr. Üyesi Dr. Özlem Soyer Zeyrek'in açılış konuşmasıyla başladı. Vefa Geceleri etkinliğinde üniversitemize desteklerini sunan Kütahya İlinden Yetişenler Derneğinin başkanı Süleyman Çankaya, "Kütahya vefalıdır. Vefa iyi bir şeydir. Bu gece ilki düzenlenen bu etkinliğin diğer gecelerinde de birlikte oluruz" şeklinde konuştu.

GÖREN: VEFA GECELERİ TARİHE BİR MİRAS OLARAK KAYDEDİLECEKTİR

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak ve Dumlupınar şehitlerini anarak başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Remzi Gören, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bu gece anacağımız Kütahya aşığı bu kişilerin sahip oldukları vatan, millet ve namus gibi hasletleri önünde eğiliyoruz. Allah'a ve din gününe inanan kişiler için vefanın anlamı çok başkadır. Vefanın en güzel yanı hiç tanımadığımız ecdat ile hiç tanışmayacağımız yeni nesil arasında köprü olmak değil midir? Kütahya'ya değer veren ve bu dünyadan geçmiş insanları anmak adına uygun bir kelime bulamadığım için sizlerden özür diliyorum. Vefa Geceleri, tarihe sadece güzel bir anı olarak geçmeyecek, aynı zamanda bir miras olarak kaydedilecektir. Esen kalın, vefalı kalın" dedi.

KÜTAHYA'NIN ADINI DUYURANLAR ANILDI

Vefa Geceleri 1'de ilk ödül Kütahya'nın sanat alanında bayrak taşıyıcılarından olan Ahmet Yakupoğlu'na verildi. Yakupoğlu'nun ardından izleyenlere kültür, sanat ve gençlik-spor alanlarında Kütahya'nın adını, sınırlarının dışına taşıyan isimlerin özgeçmişleri sunuldu ve yakınlarına ödüller verildi. Tören sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Vefa Geceleri etkinliğinde anılan Kütahya'nın önde gelen isimleri şöyle:

Kültür: Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Hisarlı Ahmet, Ahmet Uluçay, Mustafa Hakkı Yeşil, Mesut Zeytinoğlu, Halil Kadri Erdem, Hamza Güner, Hamdi Aydın

Sanat: Hüseyin Yüce, Abdullah Taktak, Hafız Mehmet Emin, Mehmet Çini, Hacı Mehmet Üstünkaya, Ahmet Kerkük, Sıtkı Olçar, Tahir Konakçı

Gençlik - Spor: Bekir Avlupınar, İbrahim Naci Eren, Mustafa Asım Alkış, Kütahyaspor

Gecenin sonunda 1967 yılında Kütahyaspor'un Galatasaray'ı 4-3 yendiği maçta forma giyen futbolcular sahneye çıktılar.

Gece, ödül alan ve ödülü sunan tüm katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.