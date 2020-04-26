Orhaneli’nin Nalınlar Mahallesi karantinaya alındı

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi korona virüsü vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı.Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi’nde korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren Nalınlar Mahallemiz 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir” denildi.