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Orhaneli’nin Nalınlar Mahallesi karantinaya alındı

’nın Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi korona virüsü vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı.Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi’nde korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren Nalınlar Mahallemiz 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir” denildi

Giriş Tarihi: 26.4.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 14:15 ABONE OL
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi korona virüsü vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı.
Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Orhaneli ilçesi Nalınlar Mahallesi’nde korona virüs (Covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile bugünden itibaren Nalınlar Mahallemiz 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir” denildi.
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Orhaneli’nin Nalınlar Mahallesi karantinaya alındı
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