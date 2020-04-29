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’da bir köydeki karantina daha sona erdi

Giriş Tarihi: 30.4.2020 00:00 ABONE OL
Çankırı’nın Korgun ilçesine bağlı Hıcıp köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Korgun Kaymakamlığından yapılan açıklamada,"Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Korgun İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 14 Nisan tarih ve 09 sayılı kararıyla karantina uygulamasına geçilen Hıcıp Köyünde 14 gün süreli karantina tedbirinin 28 Nisan Salı günü saat 00.00’dan itibaren sona ereceği 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği, ilçemize başka illerden gelecek vatandaşlarımızın kendilerini 14 gün süreyle izole etmeleri gerektiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
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Çankırı’da bir köydeki karantina daha sona erdi
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