Eve tropik dokunuş

Tropik
dekorasyon, rahatlık demek bir nevi. Ada yaşamının bir yansıması gibi... Evinize içten içe nüfuz edecek olan bir yaşam biçimi; yaz boyunca süren, sonra mecburen giden bir tarz. Büyük terakota zemin kaplamalarıyla döşenmiş geniş verandalar, güneşi geçirmeyen büyük, korunaklı pergolalar, bitkilerle yaratılmış duvarlar temel mimari özellikleri olarak sayılabilir. Tropik dekorasyon aslında temel olarak doku üzerine kurulu. Doğal materyaller, canlı ve baskın renkler, egzotik ahşap mobilyalar, palmiye, rattan, sepet, bambu ve mercan ana malzemeler. Tropik dekorasyon, enerjik ama bağırmayan bir tarz. Kullanılan baskın renkler bile kendi içinde ağırbaşlı bir sükunet içinde. Bir denge ve bir konfor duygusu hissediliyor ama güneşin etkisiyle baştan çıkarıcı bir heyecan her yanınızı sarıyor. Sıcak, hissedilen ana duygu. Detayları ülkeden ülkeye kıtadan kıtaya farklılık gösterse de genel anlamda renkler ve doğal materyaller üzerinden giden bir tarz söz konusu. Evin girişi, tropik bir dokunuş yapabilmeniz için en ideal mekan. Seramik büyükçe bir saksı içinde dev bir kaktüs ve deniz kabuğu biçimli lambaları, bambu aksesuvarlarla zenginleştirebilirsiniz. Balkon ve teraslar, en cesur uygulama alanınız. Bitkileri ve rengarenk yastıkları doldurun! Salonda muz ağacı baskılı dev bir poster pano, kalabalık yaratmadan tarzın havasını vermenizi sağlayacak. Minderler ve rengarenk yastıklarla istediğiniz havayı yaratabilirsiniz. Yatak odasında rengarenk ve karmaşık desenli nevresim takımlarını uçuşan cibinlikle dengeleyebilirsiniz. YOLCULUĞA HAZIRLIK
Kabaca dokunmuş muz ağacı ve rattan mobilyaların yarattığı dalgalı doku, tropik dekorasyonun ana hatlarından. Muz yapraklarından örme lambalar, jüt halılar, kolayca edinebileceğiniz ayrıntılar. Yatak başı, paravan gibi yüzeylerde ise ince bir işçilik söz konusu. Kullanmanız gereken ahşap malzeme çam, meşe ya da huş değil, çok daha egzotik bir dokunuş istiyor bu tarz. Bambu, kiraz ağacı, kestane, tik, abanoz gibi ağaçlardan imal edilmiş mobilyalar yakışıyor. Belki venge bile olabilir ama beraber kullanılacağı diğer renklere bağlı. Tropik dekorasyon tarzı denince akla ilk gelen ister istemez güneş oluyor. Bu da kalın perdeleri kaldırıp güneşi alabildiğine içeri almak anlamına geliyor. Zemini ve duvarları kalabalık detaylarla boğmadan, boşluklar yaratmak gerekiyor. Bu tarzı evinize uyarlamak istiyorsanız gerçekten çok hafif, uçuşan kumaşlar seçmelisiniz. Cibinlik, yatak odasının olmazsa olmazlarından. Kumaşların zeminleri beyaz, krem rengi ve bej olmalı ama tamamı cıvıl cıvıl desenli olmalı. Muz yaprakları, ananas ve diğer renkli ve tropik meyve baskıları, mekana hareket katacaktır. Zeminde büyük ebatlı, terakota seramik zemin kaplaması, banyo ve mutfakta da devam edebilir. Her yerden ışık alabilen banyo ve mutfaklarda da dev yapraklı bitkiler, mekana canlılık ve renk katacak. Muz ağacı gibi yapraklarıyla ortama hareket katan tropik bitkiler, palmiye türleri, yucca ve benzeri iç mekan bitkileriyle evinizi yağmur ormanlarına dönüştürebilirsiniz. TREND Harita deseni!
Beğendiğiniz kumaşları gitmek istediğiniz kıtanın haritası şekilde kesip düz bir yastığa dikin. Görmeyi hayal ettiğiniz şehirleri üzerine düğmelerle işaretlerseniz espri de katmış olursunuz. YENİLİK Koltuk sehpa bir arada
İtaldeko tarafından Türkiye
'ye getirilen İtalyan Poliform'un yeni koleksiyonunda yer alan Marcel Wanders tasarımı 'Mad' koltuk, tek başına evin havasını değiştirecek gibi duruyor.