Enerjimizi öğrenmeye harcıyoruz

Gül Gölge Saygı'yı televizyon kanallarında sunuculuk yaptığı dönemde tanıdık. İzmir Özel Türk Koleji'ni ardından Bilgi Üniversitesi'nde Film ve Televizyon programcılığı bölümünü bitiren şu anda psikoloji üzerine master yapan Saygı, kısa süre önce de Case Study isimli bir moda markası yarattı.

Ahu Orakçıoğlu TRT kökenli bir haber spikeri. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Orakçıoğlu, çalışma hayatına başladıktan sonra eşzamanlı Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği üzerine uzmanlaşma yaptı.

Orka Group Yönetim kurulu üyesi Orakçıoğlu bir yandan da A&D Art'n Design adlı bir iç mimarlık ve dekorasyon şirketinin de sahibi.

Beş yıldır tanışan ikili, arkadaşlıklarını zevkli hobilerle taçlandırıyor. Son hobileri Ege dansları...

Acarkent'te bulunan Ercan Saatçi Akademi'de hocaları Veysel Aymaz'la çalışırken biz de onları izledik, sonrasında da sohbet ettik.



- İKİNİZ DE TELEVİZYON KÖKENLİSİNİZ. ŞU AN DA PROGRAMLARINIZ ÇOK YOĞUN AMA HİÇ ÖZLÜYOR MUSUNUZ O DÖNEMLERİ PEKİ?

- G.G.S: İkimiz de dolu dolu bir eğitim geçmişine sahibiz. Yedi sene ara verdikten sonra geçtiğimiz yıl bir moda programının jüri üyesi olarak yeniden ekrana dönme şansı yakaladım.

O zaman ne kadar özlediğimi fark ettim.

- A.O: Televizyonculuk şahane bir meslek.

Hani tiyatrocular "Sahne tozu yutan bu işi bırakamaz" der ya... Benzer bir tabir bizim mesleğimizde de var. Canlı yayın heyecanını, yaşayan birinin bundan vazgeçmesi mümkün değil.



- ORTAK BİR TELEVİZYON GEÇMİŞİNİN ARDINDAN ŞİMDİ DE MODA DÜNYASINDA ORTAK BİR PAYLAŞIM İÇİNDESİNİZ...

- G.G.S: Uzun zamandır bir marka yaratma isteğim vardı. Televizyon programı yaparken ekranda giydiğimiz kıyafetler konusunda tıkandık.

Ayşe Brav ile birlikte bir şeyler tasarlamaya ve diktirmeye başladık. Sonra da baktık ki insanlar giydiklerimizi soruyor, almak istiyor. Kendi doğallığı içinde başladı Case Studies...

- A.O: Orka Holding 450 civarında mağazasıyla bir perakende devi artık. Yurtdışı mağaza sayımız nerdeyse ikiyüze ulaştı. Tabii bu ölçüde bir büyüklük dev bir perakende operasyonu gerektiriyor.

Buradaki ana konsantrasyonum holdingimizin markalarıyla beraber kitle iletişimini doğru yapmak ve doğru temsil etmek.



- İŞİN ÜRETİM KISMINDA OLUNCA ALIŞVERİŞ KISMI SİZİ CEZBEDER Mİ?

- G.G.S: Her kadının alışverişe aşırı düşkün olduğu bir dönem vardır. Ama benim dört-beş yıldır öyle bir durumum zaten yok. Aldıklarımı çok uzun yıllar giyiyorum. Kullanmadıklarımı da vakıflar yararına satıyorum. Artık tüketmekten çok üretme dönemindeyim ben.

- A.O: Çok uzun seneler haberci olarak çalışan ve zamanla yarışan bir kadın olarak rahatlığı çok önplanda tutan bir yapım var. Ama modanın insanların hayatında bir renk olduğunu düşünüyorum. Bu adaletsiz, savaşlarla dolu dünyada İnsana bize nefes aldıran herseye saygı ve sevgi duyuyorum. Modanın hakkını teslim ediyorum, tabii kurbanı olmadan...



ÜRETMEK ORTAK YÖNÜMÜZ



- NE KADAR OLDU DANS DERSLERİ ALMAYA BAŞLAYALI?

- G.G:S: İkinci aydayız. Her hafta ya da iki haftada bir yemek yediğimiz, bir araya geldiğimiz bir arkadaş grubumuz vardı. Buluşmalarımızı hem keyif alacağımız hem de bir şeyler öğreneceğimiz aktiviteler haline getirelim istedik.

İlk önce yelken dersleri aldık. İleri yelkenciliğe kadar bitirdik o dersleri. Yeni bir aktivite ararken dans derslerinde karar kıldık.



- HER PAZARTESİ BULUŞUYORSUNUZ, NELER YAŞANIYOR BU DERSLERDE?

- A. O: Dans dersi neredeyse iki saat sürüyor.

Molalarda kahvemizi içerken sohbet ediyoruz. Konularımız muhtelif. Siyaset de var, güncel de moda da magazin de. Şüphesiz zararsız dedikodular da. Çok matrak bir ekibiz aslında.

- G.G.S: Hayatta olan her şeyi, bir kadın arkadaş grubunun paylaştığı her şeyi paylaşıyoruz, konuşuyoruz.

- A.O: Daha üretici, daha üretken bir sosyalleşme içinde buluşmamız bile aslında sahip olunan iyi niyetin göstergesi. Ortak özelliğimiz olumlu, kendini geliştirmeye, öğrenmeye açık olmak. İnsanın birşeyler yapmaya motive olması demek başkalarıyla çok derdi olmaması demek. Hayatın içinde birşeyler üreterek var olmak bizim ortak yönümüz. Yüksek enerjimizi üretime, yeni şeyler öğrenmeye odaklıyoruz.



- PEKİ NEDEN DANS, NEDEN EGE DANSLARI ÖZELLİKLE?

-G.G.S: Birlikte çıktığımız tatiller bunun temeli.

Hepimiz Ege müziğini, dans etmeyi seviyoruz.

Benim anne tarafım Girit asıllı. Ahu'nun anne tarafı da Selanikli. Onun da etkisi vardır.

Yunan ve Ege müziğine o yüzden ilgimiz vardı.

-A.O: Sanata, güzel olan herşeye ve öğrenmeye meraklıyız. Bu sefer dans dersi oldu, sonrasında mesela tarih semineri olabilir.

BUGÜN NELER OLDU