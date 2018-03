Jönlerin stili ona emanet

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta yeni bir moda işbirliği çok konuşuldu. Tuvana Büyükçınar Demir'in Tuvanam markası ve stil danışmanı İlknur Şeref bir kapsül koleksiyon için bir araya geldi. İktisat fakültesinde eğitim alan 1984 doğumlu Şeref, son dönemin en popüler stil danışmanlarından biri. Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İyemli, Engin Akyürek, Kaan Urgancıoğlu ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü erkek oyuncuların stili ona emanet. Magazin basınının onu yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş ile yakıştırması da tabii ki popülaritesine popülarite katıyor.İşte İlknur Şeref'in mesleğe giriş hikayesi ve yakışıklı oyuncuların giyim kodları...- "Kariyer planında moda var mıydı?" diye soruyorsanız hayır yoktu. İktisat okuyan birinin kariyer planında stil danışmanlığı yapma hayali bile yoktur sanırım. Ama özel hayatımda modaya karşı ilgim her zaman vardı. Her markanın mağazasına girip tüm koleksiyonlara bakarım eskiden beri. Geçmiş yılların stilleri de bana her zaman ilham vermiştir. Belki de bu kişisel ilginin sonucunda işim de moda oldu diyebilirim. Sektörden çok sevdiğim arkadaşlarım da var. Onların da etkisi büyük tabii ki.- Sektöre girişime ön ayak olan kişi Fatih Aksoy'dur. Tekstille, prodüksüyonla ilgilenen arkadaşlarım hep vardı. Bir gün Adını Feriha Koydum dizisinin setindeyim. Kostümlerle ilgilenen ekiple ilgili bir sorun vardı. Arkadaşlarım beni önerdi. Pat diye kendimi Fatih Aksoy'un önünde buldum. Kısa bir toplantı. "Dene, yapamazsan ölüm yok. Bırakırsın" dedi. Ve ben hemen dizinin stil danışmanlığını yapmaya başladım. Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy ile sette tanıştım. En eski oyuncu arkadaşlarım onlardır. Onlar da çok destek oldu. Ve dizinin kostümleri çok konuşuldu o zaman. Ardından gerisi geldi.- Öncelikle iyi bir gözü olmalı. Tabii ki estetik algısı yüksek olmalı. Bolca araştırma yapmalı, trendleri takip etmeli, filmleri ve gündemde olan her şeyi takip etmeli. Ama en önemli ve kesinlikle olması gereken özellik sabır.- Şu an iki dizi projesinde birden stil danışmanlığı yapıyorum. Üç kişilik bir ekibim var. Bu dizilerin yanı sıra reklam ve özel styling çalışmalarım da devam ediyor.- "Benim eserim" demek fazla olur sanki, çalıştığım herkesle fikir alışverişi yapıyorum.- Yıllardır sektördeyim. Birçok dizi, reklam ve sinema filmi projesinde yer aldım. Tabii ki bu süreçte birçok ünlü isimle çalıştım, tanıştım. Enerjimizin ve zevkimizin birleştiği isimlerle yola devam ettik. Çoğu sosyal hayatımda da gördüğüm, arkadaş olduğum isimler oldu. Biriyle çalışırken, çalışmalarımdan memnun olanlar başka arkadaşlarına da benden söz etti. Bir iyi iş diğerini getirdi.- Bu işin matematiği yok. Hepsi fiziğine dikkat eden, ünlü ve oyuncu. Ama her birinin özel hayatı, zevkleri, kendilerini rahat hissettikleri kıyafetler çok farklı. Trendler üzerinden asla gitmiyoruz. Günlük hayatlarında neyin içinde kendilerini rahat hissediyorlarsa, neye yakınlarsa onu alıyoruz onlara.- Çağatay Ulusoy çok rahat giyinmeyi seviyor. Marka takıntısı yok. Postal ve deri ceket olmazsa olmazları. Aras Bulut İynemli dediğim zaman aklıma parkalar ve spor ayakkabılar geliyor. Onun giyim kodlarının başında bunlar var. Engin Akyürek asla çok renkli, çok desenli, çok karışık kıyafetler sevmez. Klasik tasarımlar seviyor. Kendinden çok uzaklaşmaz, çok değişik şeyler denemez. Tolga Sarıtaş, alışveriş yapmayı hiç sevmez. Yeşil renge bayılır. Kaan Urgancıoğlu çok rahat giyinir. Eşofmanlar alırız. Eşofman ve spor ayakkabıyla kendisini çok rahat hisseder.- Erkeklerde böyle bir durum yok. Kendini neyin içinde huzurlu ve mutlu hisseriyorsa onu alıyor zaten. Bir başkasına benzemek ya da yarış yapmak gibi bir durum yok. Ama stil danışmanıyla çalışmaları erkeklerin de kadınlar kadar kendilerine ilgi gösterdikelrinin göstergesi. Çevrenize şöyle bir bakın. Sosyal medyanın da etkisiyle artık erkekler görüntüleri konusunda daha dikkatliler. Tabii bazen trendlere ve popüler olan markalara kurban gidiyorlar o ayrı.- Tabii ki oluyor. Kıyafet konusunda konuşmak insanlara çok kolay geliyor. "Bu yakışmış, bu yakışmamış" denilebiliyor. Bir kriteri yok ki... Ben tüm görüntüye kendim karar verdiğim durumlarda gelen her tür eleştiriye olumlu bakıyorum. Ancak bazen dizilerde ve reklam çekimlerinde ne yazık ki tam da benim dediğim şey olmuyor ve benim de hak verdiğim eleştiriler geliyo.r O görüntünün o şekle gelmesinde yapımcının, reklam veren firmanın veya bir başkasının sözünün geçtiği bilinmiyor.- Çok hızlı alışveriş yaparım. Şu ana kadar sıkılan hiç olmadı alışveriş yaparken. Zaten ne alacağımızı bilerek alışverişe çıkıyoruzGeçtiğimiz hafta sonuna damga vuran Oscar Ödül Törenleri'nde kıyafeti en çok beğenilen isimlerden biri oyuncu Jennifer Lawrence'tı. Stil danışmanı ve dünyaca ünlü markaların ödünç olarak verdikleri kıyafetler sayesinde büyüleyici bir görüntüye kavuşan Lawrence'ı geçtiğimiz günlerde Los Angeles sokaklarında görenler ne yazık ki hayal kırıklığına uğradı. Lawrence saten eteği, bol tişörtü ve spor ayakkabılarıyla stil sahibi olmaktan çok uzaktı."Stil ve moda arasındaki fark kalitedir."Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson yavaş yavaş popülaritesini artırıyor. Oscar Ödül Töreni'nde iddialı tuvaletiyle konuşulan Jackson, geçtiğimiz günlerde de Charlize Theron ve David Oyelowo ile birlikte rol aldığı Gringo filminin prömiyerinde Gucci tuvaletiyle nefes kesti.2009 yılında Miss Belçika seçilen, 2010 yılında milli futbolcu Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Demirel ile giyim tercihleri üzerine konuştuk:- Yeni sezon için henüz alışveriş yapmaya başlamadım. Biraz daha trendler netleşsin diye bekliyorum.- Farklı noktalardan alışveriş yapmayı seviyorum. Tabii ki ne almak istediğime bağlı olarak değişiyor tercihlerim. Genelde internetten alışveriş yapıyorum. Yurt dışından sipariş verdiğim siteler var.- Çok renkli bir giyim tarzım olduğunu söyleyemem. Renkleri tek başlarına kullanmayı tercih ediyorum.- Her trendin stilimize uyması mümkün değil. Ben de bu sezon kat kat giyinme trendini ve aşırı transparanları sevmedim.- Dolabımdaki en eski giysi, 1959 yılına ait tafta bir vintage elbise - En çok Jean satın alıyorum.