Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Cumartesi Sabah Haberleri > Jönlerin stili ona emanet!

Jönlerin stili ona emanet!

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Kaan Urgancıoğlu, Tolga Sarıtaş... Son dönemin bu ünlü erkek oyuncularının stilini bir kişi belirliyor: İlknur Şeref. Başarılı stil danışmanı ile yeni nesil jönlerin giyim şifrelerini çözdük

Giriş Tarihi: 17.3.2018 12:46 Güncelleme Tarihi: 17.3.2018 13:03
Jönlerin stili ona emanet!

Geçtiğimiz hafta yeni bir moda işbirliği çok konuşuldu. Tuvana Büyükçınar Demir'in Tuvanam markası ve stil danışmanı İlknur Şeref bir kapsül koleksiyon için bir araya geldi. İktisat fakültesinde eğitim alan 1984 doğumlu Şeref, son dönemin en popüler stil danışmanlarından biri. Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İyemli, Engin Akyürek, Kaan Urgancıoğlu ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü erkek oyuncuların stili ona emanet. Magazin basınının onu yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş ile yakıştırması da tabii ki popülaritesine popülarite katıyor.

İşte İlknur Şeref'in mesleğe giriş hikayesi ve yakışıklı oyuncuların giyim kodları...

ARKADAŞINA GÖNDER
Jönlerin stili ona emanet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN