Jönlerin stili ona emanet!

Geçtiğimiz hafta yeni bir moda işbirliği çok konuşuldu. Tuvana Büyükçınar Demir'in Tuvanam markası ve stil danışmanı İlknur Şeref bir kapsül koleksiyon için bir araya geldi. İktisat fakültesinde eğitim alan 1984 doğumlu Şeref, son dönemin en popüler stil danışmanlarından biri. Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İyemli, Engin Akyürek, Kaan Urgancıoğlu ve Tolga Sarıtaş gibi ünlü erkek oyuncuların stili ona emanet. Magazin basınının onu yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş ile yakıştırması da tabii ki popülaritesine popülarite katıyor.

İşte İlknur Şeref'in mesleğe giriş hikayesi ve yakışıklı oyuncuların giyim kodları...