Erkeklerden fikir alırım

BUGÜN NELER OLDU

Ekranlarda, şov dünyasında olmak insanı yıpratır, eskitir... Özellikle de kadınları... Ama yorulmayanlar, her yıl kendilerini yenileyenler de var. Burcu Esmersoy onlardan biri. Son dönemde sayısız marka işbirliğine imza atan Esmersoy ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldik.Meslekten biriyle, bir televizyoncuyla röportaj yapmak çok da kolay değildir ama Esmersoy hiç ikiletmeden güzellik, aşk ve modaya dair sorularımızı yanıtladı:- Mesela "Güzellik yarışmasından sonra hayatında neler değişti?" en çok sorulan sorulardan biri. Ama en sevmediğim listesindeki ilk soru "Ne zaman evleniyorsunuz?" Herkese farklı yanıtlar veriyorum. Valla ben yanıtlamaktan sıkıldım, onlar bana bu soruyu sormaktan sıkılmadılar.- Kaşınmışım ben de sanırım biraz... Ben bir terazi burcuyum. Sanırım insanın karakteri ve burcunun bazı özellikleri uyuyor. Terazi burcunun özelliklerine baksanız "Güzelliğe meraklıdır, sanatın her dalına meraklı ve yatkındır, aşk burcudur" yazar. Şimdi oradan çıkıp bakınca bence kendi kendime "Ben tam bir aşk kadınıyım" diyorum. Âşık olduğum zaman, mesela şu an ışıl ışılım. Aşıkken ışıldıyorum. Aşkın bana güzel bir yansıması oluyor. Tabii ki bu yanlış anlaşılmasın. Âşık değilken de suratsız, nemrut, mutsuz ve kötü enerji yayan bir insan haline gelmiyorum. Aldığım aşkı güzel yayıyorum. Aşk çok güzel bir şey.- Bıraksanız belki de bir terazi kadını olarak belki de tamamen duygularım tarafından yönetilecektim. Ama öyle bir kadın değilim. Çünkü sert bir işte çalışıyorum. Bir de yükselenim başak, o da etkili olabilir. Duygularımla hareket etmiyorum, yıllarca kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Sırtımı da kimseye yaslayamadım, kötü bir durum bu tabii ki. Ben de isterdim güvenebileceğim bir şeyler olsun hayatımda, ona sığınayım, ona yaslanayım ama olmadı. Oradan kaynaklı sanırım, duygusallığım neredeyse sıfırdır benim iş hayatında. Onun dışında evime çekildiğim zaman dünya tatlısı, pamuk gibi, gülen, mutlu bir kadınımdır.- Güzelliğiyle önplanda olan bir kadın oldum. Ama neredeyse iki yıldır televizyonda ve genelde yaptığım pek çok işte neredeyse hiç makyaj yapmıyorum. Normalde insanların arasına karıştığım zaman da makyajsız ve olduğum gibi bir kadınım. Bu şekilde o güzellik ve güzel görünme zorunluluğunu dengelediğimi düşünüyorum. Bunun rahatlığı içindeyim.- Yaşlanmaksa o da benim kabulüm çünkü güzel yaş alan bir kadınım. Yaşıma göre ve olması gereken bir durumdayım.- İki senedir hep soruyorlar bu soruyu, uygun bir proje yok ne yazık ki bana göre. Sunuculukta belli bir noktaya gelmiş Öykü Serter Ebru Akel , Çağla Şıkel ve benim gibi isimlerin yaptığı tarzda çok fazla televizyon programı yok şu anda. Ellen DeGeneres'ın yaptığı gibi bir program yapmayı çok isterim mesela. İnsanları mutlu eden, bir sürü sponsoru olan ve her programda insanlara bir sürü hediyeler veren bir program yapmak isterim.- Eve kapanırım. Ya da hemen tatile çıkarım. Uzaklaşmak sanırım bu sorunun cevabı. Üç günüm varsa hemen uçağa binip giderim bir yere. Herhangi bir nokta.- Övünmek gibi olacak ama 40'lı yaşlarında hâlâ oldukça iyi sayılabilecek bir fiziğe sahibim. İnsanlar da haklı olarak "Bu kadın bize yıllardır spor yapın, kendinize bakın dedi. Kendisi de yıllar geçmesine rağmen hâlâ fit ve sağlıklı. Demek ki bildiği bir şeyler var" diyorlardır. O yüzden evet toplamda bakıldığında spor konusunda iyi bir örnek oldum. "Bakarsan bağ, bakmazsan dağ" derler ya gerçekten de çok doğru.- Evet hem de aynı anda üç tane. Seyahatlerde kişisel gelişim kitapları okurum. Kafam doluyken daha kolay okunan aşk, macera gibi kitapları tercih ederim. Bir de biyografi okurum.- Eskiden, işle ilgili danıştığım insanlar vardı. Cem Aydın Acun Ilıcalı ve Ateş İnce... Televizyonla ilgili bir konuya adım atacağım zaman onlardan muhakkak görüş alırdım. Son iki senedir kimseden çok görüş almıyorum. Televizyondan çok sosyal medyada aktifim. Bu konuda da görüş aldığım, fikir sorduğum insanlar var tabii ki...- Özel hayatımla ilgili hiç kimseye bir şey danışmam. Erkek arkadaşım dışında biriyle kesinlikle konuşmam ve bir şey danışmam. Erkek arkadaşım çok akıllı ve çok mantıklı ve zekasına da çok hayranım. O yüzden en kısa ve en çabuk ona danışırım bir şeyleri.- Onlarla konuştuğunuzda, bunu siz de yapıyorsunuzdur, ben de yapıyorumdur, kendimizin yapamadığı şeyleri onlara yapmalarını tavsiye etme konusunda ya da farklı tavsiyeler vermekte çok iyiyiz. Ama erkeklerin bakış açısı daha sağlıklı. Daha mantıklı ve düz bir bakış açıları var. O yüzden ben hep erkeklerden fikir almayı tercih ediyorum.- Ev işleri konusunda evet. Yapınca güzel yemek yaparım. Evimin güzel kokmasını severim. Evde sürekli çamaşır yıkanır. Temiz çamaşır kokusunu çok severim. Mesela ya el süpürgesi vardır elimde ya da çamaşır sulu bir sprey vardır, sürekli masaları falan silerim. Ahşapları cilalarım.- Düzenli cilt bakımı. Cildimi temiz bırakırım. Botoks ve dolgu enjeksiyonları yok cildimde. Ama oldukça iyi bakıyorum cildime zaten ama genel anlamda hiç sıkıntım yok. Kırışıklıklarım var mesela ve ben bundan da mutluyum.- Evet yaparım. "Yapmam" desem yalan olur. Beymen ve Zara'dan alışveriş yaparım. Çünkü farklı farklı yerlere gidecek buna zaman ayıracak vaktim yok benim. Bir mağazaya gidip deneyecek vaktim ne yazık ki yok. Çoğu zaman internetten ya da bana sürekli servis yapan satış görevlisi arkadaşların attığı fotoğraflardan bakarak alışveriş yapıyorum. Artık daha çok ihtiyaç gidermek halinde benim için. Bu kadar yıl boyunca birikmiş bu kadar eşya varken, alışveriş yapmak artık ayıp bence.- Evle ilgili bir şeylere daha çok para harcıyorum. Bir de ayakkabı.- Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde, derneklere bağışlanacak şekilde satışlara katılıyorum. Her sene yapıyorum bunu. Satıştan elde edilen gelir de belirli vakıflara bağışlanıyor.- Alınması değil de sürpriz yapmak benim için kıymetli. Emekle yapılan bir şey. Maliyetli bir şey değil.- Bana ne yapılmasını seviyorsam onu. Bahçeden koparılmış bir çiçek, keyifle yapılmış bir kahve, özenle hazırlanmış bir sofra... En son erkek arkadaşıma kitap aldım. Bir şeyler alacaksam §şgenelde kitap, kalem gibi şeyler oluyor.