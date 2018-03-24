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Erkeklerden fikir alırım Ekranların en güzel yüzlerinden biri. Enerjisi ve güleryüzüyle herkese kendini sevdiren Esmersoy büyük markaları da peşinden koşturuyor. Sosyal medyayı en iyi kullanan isimlerden biri olan Esmersoy ile güzellik, aşk, moda ve hayata dair her şeyi konuştuk. Hatta kendisine sorulan en sıkıldığı sorular listesini bile çıkarttı