Moda çizgilerle renkleniyor

Eskiden moda
dergilerinin kapağını illüstrasyonlar süslüyordu. Sonra bu eserlerin yerini fotoğraflar ve fotoşoplu kareler aldı. Ama son dönemde illüstrasyonlara yönelik ilginin yeniden canlandığını söylemek yanlış olmaz. Bunda büyük markaların gözünü kamaştıran moda illüstratörlerinin payı büyük. Sadece hayal güçleri değil, kullandıkları tekniklerle rengarenk dünyalar tasarlıyorlar. Bu tasarımlar vitrinlerde, koleksiyon ürünlerinde hatta markaların dijital platformlarında kullanılıyor. İşte son dönemde ismi öne çıkan üç moda illüstratörü. Hayatı moda
28 yaşındaki Sabrina Percy, moda dünyasında sadece illüstrasyonları ile tanınmıyor. O aynı zamanda son dönemin öne çıkan modellerinden...
Northumberland Dükü Richard Percy'nin kızı olan Sabrina, London College of Fashion'da moda illüstrasyonu dalında eğitim görmüş. İllüstrasyonlarında suluboya tekniğini kullanan Percy, 2016'da kariyerinde ilerleyemediğini görünce sanat dünyasından uzaklaşma kararı almış. Bir emlak şirketinde çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra gelen bir mesajla hayatı yeniden yön değiştirmiş: "Instagram hesabım üzerinden bana ulaştılar. Bay Dolce ve Bay Gabbana'nın beni bir magazin dergisinin kapağında gördüğünü ve pazar günkü defilelerinde podyumda yürümemi istediklerini anlattılar. Başta inanamadım. Gerçek olup olmadığını anlamak için markanın merkez ofisini aradım."
Moda dünyasına dönmesiyle birlikte moda illüstrasyonları çizmeye de yeniden başlayan Percy, Aruna Seth, Rolls Royce
ve Lululemon markaları ile çalıştı. Gucci için 150 eser
Dünyanın herhangi bir yerinde Gucci mağazasının önünden geçenleri karşılayan vitrindeki dev dijital enstalasyonlar gözünüzün önüne geliyor mu? Bu enstalasyonlardan biri ressam John Everett Millais'in Ophelia'sını andırsa da bu kez Ophelia'nın tepeden tırnağa Gucci giydiği dikkatli gözlerden kaçmıyordu.
Eserde imzası olan sanatçı, markanın 2018 ilkbahar/yaz koleksiyonu için birlikte çalıştığı 27 yaşındaki İspanyol illüstratör Ignasi Monreal. Daha önce Louis Vuitton
, JW Anderson ve Christian Louboutin markalarıyla da çalışan Monreal, moda dünyasının en popüler illüstratörlerinden. Sanal ve sürreal dokunuşlarla güçlendirdiği kendine has tarzı Monrealism olarak adlandırılıyor.
Londra'da yaşayan sanatçı hayal gücünün kaynağı olarak çocukluğunda annesiyle geçirdiği zamanı gösteriyor. Annesinin kendisini peri masalları değil, efsaneler anlatarak büyüttüğünü, fantastik dünyayla da bu sayede tanıştığını söylüyor.
Gucci için sekiz ayda 150 parça eser üreten Monreal'in işleri yetiştirmek için 14 saat bilgisayarın başından kalkmadan çalıştığı olmuş. Bir eseri tamamlaması ise ortalama iki gün sürüyormuş.
Sanatçı son dönemde modada illüstrasyon kullanımının popüler olmasından memnun. "Eskiden illüstrasyonlar boşlukları doldurmak için kullanılıyor, geri plana atılıyordu. Oysa ki çizim ve illüstrasyonun en güzel yönü, size gerçek hayatta mümkün olmayan şeyler tasarlama fırsatı vermesi" diyor.
Monreal eserlerinde gerçeğin sınırlarını zorlasa da söz konusu kendi hayatı olunca ayakları yere basan planlar yapıyor. "Bir evim, küçük bir bahçem ve bir de köpeğim olsun. Bütün gün çizim yapayım. Hayatın güzelliği küçük şeylerde saklı" diyor. Burberry arşivini günümüze taşıdı
?
Burberry, Nike, Balenciaga ve Louis Vuitton... Bunlar 37 yaşındaki Danny Sangra'nın çalıştığı markalardan sadece birkaçı... Londra'da yaşayan illüstratör aynı zamanda bir yönetmen. Siyah-beyaz ağırlıklı illüstrasyonlar yaparken aynı zamanda müzik videoları ve filmler çekiyor. Kendini tembel bulduğunu söylese de yaptığı işler aksini kanıtlar nitelikte.
2003'te grafik tasarımı okuduğu Central Saint Martins'ten mezun olan Sangra, en son Burberry ile ses getiren bir işbirliğine imza attı. Markanın arşivinde yer alan imajları kullanarak onları adeta hayata döndürdü. İmajları kesip, yapıştırıp, kolajlayıp rengarenk ve eğlenceli bir seri oluşturdu. İlk başta birkaç illüstrasyonun yeterli olacağını düşünse de bugüne kadar 15 eser ortaya çıkardı. Hepsi de markanın Instagram hesabında yayınlandı.
Sangra, aynı zamanda markanın ilk artırılmış gerçeklik projesinde de çalıştı. Sangra'nın doodle'larının (rastgele çizilen şekiller) yer aldığı aplikasyonu indiren kullanıcılar bu çizimleri kendi ortamlarında kullanma fırsatı buldu.
İşin ironik kısmı sanatçının bu uygulama üzeinde çalıştığı dönemde çok eski bir telefon kullanıyor olması. Burberry çareyi kendisine yeni bir telefon hediye etmekte bulmuş.