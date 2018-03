Moda kazanı

BUGÜN NELER OLDU

Prada'nın aralık ayı ortasında dünyayı dolaşmaya başlayan tren konseptli pop-up store Türk modaseverlerin kalbini çaldı. 16 Mart'ta Türk modaseverlerin beğenisine açılan ve 4 Nisan'a kadar Türkiye'de kalacak olan mağaza içinde bulunan ve İstanbul'a özel olarak üretilen 10 çantanın 5'i sahiplerini buldu bile. İstanbul serisinin bel çantası modeli 6 bin 100, zincirli çanta modeliyse 6 bin 960 liradan alıcı buluyor. 1930 ve 1950'li yılların Amerikan trenlerinden ilham alınarak tasarlanan bu mini butiğin bir sonraki durağıysa Tokyo.Moda ve sanat hiçbir dönemde olmadığı kadar iç içe. Sanat dünyasının en popüler isimlerinden biri olan ve Comtemporary Istanbul'da ismi en çok geçen isimlerden biri haline gelen Emre Yusufi, sonunda modaya el attı. Son dönemde gündemden düşmeyen 'giyilebilir sanat' akımının peşinden giden Yusufi, Herkül temalı s-shirt ve t-shirt'den oluşan 18 parçalı bir koleksiyon hazırladı. Bahar sonunda internet sitesinde ve şu an ismi açıklanmayan bir perakende zincirinde satılmaya başlanacak olan koleksiyon için sanatçı, "Bir süredir böyle bir proje üzerinde çalışıyorduk. Yusufy markasıyla giyilebilir daha renkli ve pop bir dünya yarattım. Başrolde yine Herkül var. Tasarımların üzerinde de artık imzam haline gelen 'We could be heroes' cümlesi yer alacak. Ürünleri özel bir sertifikayla modaseverlerle buluşturacağız" diyor."Kadın gülümserse, tüm kıyafeti gülümser."Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu şık ve zarif tercihleriyle de her zaman beğeni topluyor. Kalpakçıoğlu ile moda ve alışveriş üzerine konuştuk:Sezonluk alışveriş yapmak gibi bir alışkanlığım yok aslında. Daha ziyade gezinirken çok ilgimi çeken, beğendiğim şeyleri alıyorum. Bir de kışa girerken iyi bir palto veya yaz öncesi şık bir sandalet gibi ihtiyacım olan şeyleri alırım.Alışverişe çıktığımda ilk olarak Nişantaşı Fey Butik'e ve Etiler'de bulunan Maritsa Store'a gidiyorum.Çok fazla trendleri takip ettiğimi söyleyemem, klasik giyinmeyi seviyorum. Fakat son zamanlarda pullu payetli giysiler revaçta. Ben de pullu bir etek ve beyaz gömlek kombinini çok şık buluyorum.Günlük giyimimde pastel ve toprak tonları, lacivert ve kırmızı renkleri kullanıyorum. Özellikle herkesin siyah giydiği davetlerde canlı renkler kullanarak farklılık yaratmayı çok severim.Trend diye her şeye uymanıza gerek yok. Bir çok markanın çıkarmış olduğu dev ve kaba duran sneakersları asla giymeyeceğim.Her ne kadar kürk almaya karşı olsam da dolabımdaki en eski parça anneannemden kalan bir kürk.Kıyafetleri aksesuvarların güzelleştirdiğini düşünüyorum, aksesuvar alışverişine önem veririm. Çizme giymeyi seviyorum o yüzden çizmem de çok var diyebilirim.Yani dolabımda en çok aksesuvar ve çizme vardır.