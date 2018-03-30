Sabaha kadar dans

Barselona'da doğan ve bu yıl 25. yılını kutlayan köklü bir festival Sonar. İstanbul ayağı ise 6-7 Nisan'da ikinci kez yapılacak. Müziği yaratıcılık ve teknoloji ile buluşturan festivalin ilk yılında biletler kısa sürede tükenmiş, geç kalanlar hüsrana uğramıştı. Zorlu PSM'de gerçekleşecek festivalin bu yılki programı da dolu dolu. İki günlük müzik maratonunun kaçırılmaması gerekenleri ise şöyle:

En ödüllü: Grammy ve Brit ödüllü İngiliz DJ'in yüzbinlerce kişiyi aynı anda dans ettirme konusunda özel bir yeteneğe sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Elektronik müzik sahnesinin kült ismininin hit şarkıları ile eğlenmeye hazır olun.

En partici: Erol Alkan, house ve techno denince ilk akla gelen isimlerden. Kulüplerin en çok dans ettiren şarkılarını yapma konusunda iddialı. Performansları sırasında ortaya çıkan enerjinin tarifi zor.

En geleceği parlak: Coldplay gibi isimlerin albümlerinde prodüktör olarak imzası bulunan Jon Hopkins yeni albümü Singularity'den yayınladığı Emerald Rush'la bir heyecan dalgasına neden oldu. Sonar'da meteor yağmuruna hazır olun.

En maceracı: İlhamını çöllerden, ormanlardan, denizlerden ve gündoğumundan alıyor. Damian Lazarus ve James Ford'un ortak projesi Damian Lazarus and the Ancient Moons, farklı disiplinlerden müzisyenleri bir araya getiriyor. Rengarenk bir deneyim...

En İstanbullu: Techno müziğin sınırsız dünyasında çıktığı yolculuğa sıkı takipçilerini de dahil eden Ferhat Albayrak, bu türün en saygın isimlerinden. Düzenlediği Jeton Records geceleri ile techno müziğin en yenilikçi isimlerini İstanbullu müzikseverlerle buluşturuyor. Albayrak, İstanbul'un kaosundan ve çeşitliliğinden beslenen DJ seti ile sabahın ilk ışıklarına merhaba diyecek.

En özgün: Allen Hulsey ve Erdem Tunalı tarafından kurulan Monality, etnik müzik etkili dans parçalarıyla tanınıyor. Sahne performanslarında perdesiz gitar, bağlama, kanun ve yaylı gitar gibi geniş bir yelpazede enstrümanlara yer veriyor.

En marifetli: DJ'liğinin yanı sıra plak şirketi sahibi olan ve gazetecilik yapan Danimarkalı Courtesy, dans müziğinin sınırlarını zorlamasıyla tanınıyor. Büyülü elektronik müziği sert ritimlerle buluşturuyor. Bugüne kadar birçok ünlü kulüpte çıktı, şimdi de Sonar İstanbul'da.

En sanatsal: Dolce&Gabbana defilesinde çantaları drone'larla uçuran Rhizomatiks laboratuvarının kurucusu Daito Manabe'nin Phaenomena projesi PSM'nin dev LED ekranında olacak. Claire Bardainne & Adrien Mondrot'un dijital bir kübün içinde, canlı müzik eşliğinde fiziksel hareket modellemesinden ilham alan Hakanai performansı, Art Basel'den sonra ilk defa Türkiye'de gösterilecek.