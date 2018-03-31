Dünyanın ilgi odağı İstanbul'da!

SİNAN ÖNCEL /Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı

MODA, SİNEMA VE FUTBOL GİBİ TANITIM İÇİN ÖNEMLİ



MBFWI özellikle son iki yılda, bugüne kadar yaşadığı tüm sıkıntıları aşarak yoluna devam ediyor. Bu etkinliğin moda ve hazır giyim endüstrisinin en önemli etkinliği olduğunu kamuoyuna net bir şekilde anlatarak tüm zorlukların üstesinden hep beraber gelebildik.

Moda; sinema ve futbol ile ülke tanıtımında en önemli üç araçtan biri. Bugün dizilerimiz dünyanın her yerinde gösterilerek Türkiye algısına olumlu katkı sağlıyorsa, aynı şekilde devletin genç modacılarımıza ve markalarımıza vereceği tanıtım desteği ülkemize ve modamıza da büyük katkı sağlayacak.

Moda haftasının daha da dikkat çekmesi için dünyaca tanınan moda yıldızlarının katılmasını çok önemsiyorum. Bunda da devletin vereceği destek çok kıymetli.

Birçoğumuz gibi benim de en büyük hayalim İstanbul'un diğer dünya şehirlerinden daha yukarıda, tüm dünyada ses getiren moda şovlarına imza atması.

Tüm tasarımcıların koleksiyonları etkileyiciydi. Ama İstanbul Moda Akademisi'nin (IMA) yaptığı New Gen by IMA koleksiyonunu daha başka bir yere koyuyorum.