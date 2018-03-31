Geldi bahar ayları rotamız festival yolları

Kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıran mart bitti bitecek. İnce ceketlerimizi giyip üşüyeceğimiz, kalın kıyafetlerimizi giyip bunalacağımız, herkesin elinde mont taşıyacağı günler yaklaşıyor... Her ne kadar takvimlerde mart ayı bahar mevsiminin başlangıcı kabul edilse de herkes bilir ki bahar duygusunu yaşatmaya başlayan, kuş cıvıltılarının farklı duyulmaya başlandığı zaman nisan ayıdır. O yüzdendir nisanda yollara düşmemiz, enerjiyle dolmamız ve eğlence arayışlarına girişmemiz... İşte bu eğlence arayışlarında yolumuzun herhangi bir festival alanına düşmesi pek olası. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında baharın gelişiyle birlikte birçok festival gerçekleşecek. Kimi gelenekselleşmiş kimi hayatımıza son yıllarda girmiş bu festivallerde her şeyi bulmak mümkün. Kültür, sanat, yemek, dans ve pek tabii eğlence... Ajandalarınızı hazırlayın, karşınızda dolu dolu bir bahar takvimi var...

ULUSLARARASI PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI (5-8 NİSAN) ADANA

Portakal çiçeklerinin kokusu eşliğinde baharı karşılamak isteyenleri Adana'ya davet eden karnavalın bu yıl altıncısı düzenleniyor. Şehre gelenler Adana kebabını, şalgamı ve daha nicelerini tadacak. Aynı zamanda korteje katılıp, konserleri, kostümlü koşuyu takip etmek de yapılacak çoğu aktiviteden birkaçı.

KUZUGÖBEĞİ MANTAR FESTİVALİ (6-8 NİSAN) MUĞLA

Yeşilüzümlü Yöresi'nin alametifarikası, bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek Kuzugöbeği Mantar Festivali. Odak noktası Yeşilüzümlü'nün ünü ilçe sınırlarını aşmış olan mantarları. Üç gün boyunca mantarın her türlü yemeği yapılıyor, atölyeler, konserler düzenleniyor. En ilgi çekici aktivite ise yörede mantar avına çıkmak olarak görünüyor.

FLORALFEST İSTANBUL (4-6 MAYIS) İSTANBUL

Bahar demek çiçek demek... İstanbul'da baharın gelişinin en esaslı hissedildiği yer ise mayıs ayının başında Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek olan Floralfest olacak. Ulusal ve uluslararası birçok seçkin çiçek markasının yer alacağı festival alışılagelmiş festivallere yeni bir soluk getirme iddiasıyla ortaya çıkıyor. Festival takvimi boyunca fotoğraf atölyeleri, çeşitli workshop'lar, seminerler düzenlenecek ve üç gün boyunca rengarenk çiçeklerin muhteşem kokularıyla ziyaretçiler baharın gelişini tam manasıyla hissedecek...

HOLİFEST (12 MAYIS)

Geleneksel Hint kültürünün en büyük bayramı olan bir eğlenceye dahil olmaya hazır mısınız? Türkiye'de 2016'da 4 bin 500, 2017'de 7 bin 500 kişinin katıldığı festivale bu yıl ilgi daha çok olacağa benziyor. Kilyos'ta düzenlenecek etkinlikte Hint mutfağının dehlizlerinde koşturacağınız restoranlar, Hint kınası atölyeleri, aksesuvarların sergilendiği butikler de yer alacak. Ek olarak aynı festival mayıs ayının belirli tarihlerinde İzmir ve Ankara'da da düzenlenecek, onu da hatırlatmadan geçmeyelim.

ALAÇATI OT FESTİVALİ (5-8 NİSAN) İZMİR

Alaçatı Ot Festivali son yılların en gözde festivali. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen, birbirinden güzel Ege otlarının sergilendiği festivalin belirlenen teması ise sarmaşık/kuşkonmaz. Hipster'ından Ege köylerinin kadınlarına, doğa âşıklarından gurmelere geniş bir ziyaretçi skalasına sahip olan festival, bu yıl da Alaçatı'da kahve içilecek mekan bulmayı epey zorlaştıracağa benziyor.

KAKAVA ŞENLİKLERİ (5-6 MAYIS) EDİRNE

Bereketin artması, güzelliklerin paylaşılması için yakılan devasa bir ateş, yani Kakava ateşi, ardından gelen pilav ikramı, etrafa toplanan kalabalık ve ertesi gün baharı karşılamak için sabah saat 06.00'da Tunca Nehri'nin kıyısında gerçekleştirilen ritüel... Ne dersiniz kulağa yeterince epik geliyor değil mi? Edirne'de her yıl düzenlenen Hıdırellez ve Kakava Şenlikleri bahar ayı coşkusunun en yoğun ve renkli bir biçimde yansıdığı önemli duraklarımızdan birisi.

101 İSTANBUL LEZZETİ FESTİVALİ (29 NİSAN)

İstanbul'da iyi yemek de iyi restoran da tükenmez. Baharın gelişi vesilesiyle işte tüm bunların bir araya geldiği bir festivalimiz mevcut. 2013'ten bu yana Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen 101 İstanbul Lezzeti Festivali, İstanbul'u İstanbul yapan tüm yemekleri bir araya getirip ziyaretçilerini bir ziyafete davet ediyor. Sayısız lezzetin tadımı bir yana atölye çalışmaları, sohbetler, bir sürü sürpriz ve pek tabii after party de sizleri beklemekte. Biletler Biletix'te...