Kılıçdaroğlu, insan psikolojisinden de milletin ruh halinden de anlamıyor...

NUR ÇİNTAY / PAZAR SABAH

Sanatçıların Hatay ziyaretine dair hakaretamiz sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, üslubu için eleştirildi. Halbuki mesele sadece biçim değil. KK insan psikolojisinden de milletin ruh halinden de anlamıyor.

Ajdalı bir yazı planlıyordum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hatay'a giden sanatçılar içinde en mizah malzemesi edilen o oldu önce çünkü...

İnsana zaaflarından saldırmak kolay... Kiloyla, yaşla, bedenle, kellikle vs ilgili espri yapmak, fiziksel özelliklerden laf sokmak... Zor değil bunlar, ekstra zekâ gerektirmiyor. Evet, bazısı komik de oluyor.

Ajda Pekkan'ı bedeniyle vurabilir misiniz? Haşa. Yaştan saldırabilirsiniz ancak. En zayıf noktası o. Atlamadılar. "Ajda'yı götürmeleri yerinde olmuş; Malazgirt'te de bulunduğu için araziyi iyi tanıyor" yazanlar oldu. "Açıklama yaptı: Oldum olası askerlere zaafım var, ilk sevgilim de Osmanlı'da yeniçeriydi" diyenler...